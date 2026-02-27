【GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり】 放送開始時期：2027年

アニメ「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」の放送時期が2027年に決定。第1弾PVが公開された。

本作は、アルファポリスが出版、柳内たくみ氏が執筆を務める“異世界×自衛隊”ファンタジーライトノベル「ゲート」シリーズの新章「ゲート SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」を原作としたアニメ。

2015年に放送された「ゲート」シリーズ本編を描くアニメ「GATE ―自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり―」とは別のキャラクターたちによる物語が展開。陸上自衛隊ではなく海上自衛隊のキャラクターが登場し、海自の江田島五郎一等海佐、そして彼の部下であり元凄腕料理人の徳島甫二等海曹を中心に物語が展開される。

PVでは、潜水艦「きたしお」航行シーンや魚雷を発射する様子、登場する自衛官や異世界のキャラクターの姿を確認できる。

【TVアニメ『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』新章開幕｜PV第1弾】【あらすじ】

陸上自衛隊伊丹耀司二等陸尉（現一等陸尉）の活躍により、一度閉ざされた『門（ゲート）』は無事、再開通を果たした。国際社会における『門』独占の優位性を保持したい日本政府は、自衛隊を動員して特地住民との更なる穏当な関係性を築くべく引き続き政治や地勢の調査に注力する。海上自衛隊の江田島五郎一等海佐、そして彼の部下であり元凄腕料理人の徳島甫二等海曹の二人も、そんな調査任務を帯びて特地の各国を回っていた。

しかしある時、二人に対して特地碧海に列なる諸島で拉致された米国籍ジャーナリストの奪還に関する特命が令される。さっそく二人は海上自衛隊おやしお型潜水艦『きたしお』に乗り込み、異世界の海に船出したものの、碧海周辺は列島諸国と海賊とが群雄割拠する混乱の渦中にあった――

