【LINEヤフー：「ポケモン」30周年コラボ企画】 2月27日より開始

LINEヤフーは2月27日、ポケモンと提携し「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念したコラボレーション企画を開始した。

共に30周年を迎える「ポケモン」と「Yahoo! JAPAN」のコラボレーションが実現。スマートフォン用の「Yahoo! JAPAN」アプリでは、ポケモン30周年の関連ニュースが一目でわかる「ポケモンタブ」や毎月のトレンド情報を紹介する「ポケモントレンド」が登場するほか、特別きせかえテーマ、Yahoo!検索での特別演出も行なわれる。

また「LINE」アプリでも3月1日よりコラボレーションを開催。期間中、ウォレットタブまたはミニアプリタブ内の「ポケモン30周年コラボ」キャンペーン上に出現するピカチュウをタップするとLINEポイントが貯まり、5マスに到達すると期間限定で使用できるアプリアイコンを獲得できる。

ポケモンタブとポケモントレンド

ポケモンタブの掲出期間：3月3日23時59分まで、以降2026年11月末まで毎月末に掲出予定

ポケモントレンドの掲出期間：2月27日13時まで、以降2026年11月末まで毎月末に掲出予定

スマートフォン用「Yahoo! JAPAN」アプリにて、ポケモン30周年関連ニュースが一目でわかる「ポケモンタブ」、毎月ポケモンに関するトレンド情報を紹介する「ポケモントレンド」が登場。さらに、これまでのシリーズのパッケージを飾るポケモンがデザインされた「オリジナルスマホ壁紙」もダウンロードできる。

特別きせかえテーマ

実施期間：12月25日14時59分まで

Android/iOS用「Yahoo! JAPAN」アプリ、スマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」トップページと「Yahoo!検索」の結果ページをポケモンに着せ替えられる特別デザインが登場。くさ・ほのお・みずタイプをテーマにした3種類が用意される。

「Yahoo!検索」検索結果ページの特別演出

実施期間：12月25日23時59分まで

「Yahoo!検索」で「ポケモン30周年」と検索すると、これまでの「ポケットモンスター」シリーズを振り返り可能。各作品タイトルの検索結果では、紙吹雪の演出やその作品で登場した旅立ちの3匹に出会うことができる。

「Yahoo!きっず」トップページに「ポケモン」が登場

実施期間：2月27日23時59分まで

「ポケモン」が30周年を迎える2月27日の1日限定で、特別デザインの「Yahoo!きっず」が楽しめる。

LINE「ポケモン30周年コラボ」キャンペーン

「LINE」アプリのウォレットタブまたはミニアプリタブにて、「ポケモン30周年コラボ」キャンペーン上に出現するピカチュウをタップすると、クエストが進行しLINEポイントが貯まる。そして5マスに到達すると、ポケモンの特別デザインをあしらった「LINE」アプリアイコンを獲得できる。

アプリアイコンは全8種類を用意。取得後7日間限定で利用できるが、LYPプレミアム会員は最大180日間利用できる。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

