2児の母・安田美沙子、プールでの家族4ショット公開「2000gで生まれた」次男の誕生日に成長つづる
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの安田美沙子が2月25日、自身のInstagramを更新。プールでの家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳2児のママタレ「最高の笑顔」プールでの家族4ショット
安田は、誕生日の次男の希望がトラブルで叶わず、泣かれてしまったエピソードを告白。しかし、その後は機嫌も直り、家族でプールや入浴、お寿司を満喫するなど、最終的には楽しい1日になったことを報告した。
そしてプールで撮影された家族4人の仲良しショットなどを披露するとともに、翌日も「31アイスでお祝いし、ベイブレードと、Switchのソフトをあげて、ポケモンカードを家族で開けて、お誕生日はおしまい」と盛り上がったことをつづっている。
また「幼稚園が終わるのが寂しくて仕方ない母なのです」と思いを記し、「とにかく2000gで生まれたのに、ここまで無事に成長して、周りを笑顔にしてくれて、ありがとう」と次男へのメッセージで締めくくっている。
この投稿に「最高の誕生日ですね」「おめでとうございます」「最高の笑顔」「仲良し家族に癒やされる」「素敵なママ」などと反響が集まっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
