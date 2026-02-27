Travis Japan吉澤閑也、特別番組がLeminoで配信決定 LA当時の思い語る
【モデルプレス＝2026/02/27】Travis Japanの吉澤閑也による特別番組「Travis Japan吉澤閑也が語るLA」が、3月1日より映像配信サービス「NBA docomo」「Lemino」 にて配信されることがわかった。
【写真】トラジャメンバーのあざといポーズ
番組では、長い下積み時代を経て、全世界配信デビューへとつながったLAへの無期限留学について吉澤が回想。「アメリカでの武者修行」で世界基準のパフォーマンスを追い求め、「WORLD OF DANCE 2022」の出場や、有名オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」で準決勝進出など、実力でチャンスを掴み取ったLA当時の思いを語る。
『NBA ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ』では、人気と実力を兼ね備えたレイカーズとウォリアーズの一戦に吉澤が試合のゲスト解説に初挑戦する。顔出しのスタジオでは、世界へ挑戦し続ける2人の日本人選手、八村塁＆河村勇輝の活躍ぶりも紹介。吉澤が夢を追い求めたロサンゼルスについても振り返る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャメンバーのあざといポーズ
◆吉澤閑也、Leminoで特別番組配信
番組では、長い下積み時代を経て、全世界配信デビューへとつながったLAへの無期限留学について吉澤が回想。「アメリカでの武者修行」で世界基準のパフォーマンスを追い求め、「WORLD OF DANCE 2022」の出場や、有名オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」で準決勝進出など、実力でチャンスを掴み取ったLA当時の思いを語る。
【Not Sponsored 記事】