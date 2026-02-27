Prime Video3月新着コンテンツ発表 映画「ファーストキス 1ST KISS」「ナイトフラワー」ほか
【モデルプレス＝2026/02/27】2026年3月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。
Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品の中で、歴代1位の国内視聴数を記録（※）した、2024年配信のドラマシリーズに続くPrime Original「沈黙の艦隊 北極海大海戦」を3月20日から独占配信。国連のあるニューヨークへ向かうため、ベーリング海峡を進む海江田四郎（大沢たかお）率いる原子力潜水艦〈やまと〉。流氷に覆われた北極海を舞台に、最新のCG技術で描かれる大迫力の潜水艦バトルと、緻密な政治ドラマが交錯するシリーズ随一の見所が詰まった、極上のアクション・ポリティカル・エンターテインメント。（※）2025年9月時点。Amazon MGM スタジオが日本で手掛けた作品における配信後365日間の国内視聴数
松たか子、松村北斗（SixTONES）ら豪華キャストが集結し、脚本家の坂元裕二と監督の塚原あゆ子が初めてタッグを組んだ至極のラブストーリー「ファーストキス 1ST KISS」を3月6日から見放題独占配信。結婚して15年になる夫・駈（松村）を事故で亡くした硯カンナ（松）。ひょんなことからタイムトラベルし、出会った頃の若き日の駈と再会したカンナは、事故死してしまう彼の未来を変えることを決意する。
第49回日本アカデミー賞4部門で優秀賞を受賞した内田英治監督の衝撃作「ナイトフラワー」を3月25日から見放題最速配信。借金に追われ、子供のためにドラッグの売人となる道を選んだ母親・夏希（北川景子）と、彼女のボディーガードとなる孤独な格闘家・多摩恵（森田望智）。夜の街で必死に生きる2人の女性の絆と、ある事件をきっかけに狂い出す運命を描いた衝撃のヒューマンサスペンスとなっている。
スティーブン・スピルバーグ監督が生み出した第1作「ジュラシック・パーク」以来ヒットを記録し続ける「ジュラシック」シリーズ7作目となる「ジュラシック･ワールド／復活の大地」を3月12日から見放題最速配信。前作から5年後の世界を舞台に、“最悪の種”と言われる20数種の恐竜が生き残った、禁断の初代「ジュラシック・パーク」に足を踏み入れた主人公ゾーラ（スカーレット・ヨハンソン）ら特殊工作員たちの任務と極限状態のサバイバルを描く。
ドリームワークスの同名アニメーションを、アニメ版でも脚本・監督を担当したディーン・デュボアが最新のIMXカメラで撮影された実写映像とCG技術で作り上げたアドベンチャー超大作「ヒックとドラゴン」を3月26日から見放題最速配信。臆病で心優しく、発明好きなバイキングの少年ヒックと傷ついたドラゴン「トゥース」との種族を超えた友情が、ドラゴンとの戦いを続けてきた島の未来を大きく変えていく様を描く。
「ミッドサマー」で世界を魅了したアリ・アスター監督が手掛け、ホアキン・フェニックス、ペドロ・パスカル、エマ・ストーンら豪華スターが集結した「エディントンへようこそ」を3月13日から独占配信。2020年のパンデミック下、ニューメキシコの小さな町でマスク着用を巡り保安官と市長が対立。SNSのデマや陰謀論が渦巻く中、住民の不満が暴走し、町全体が狂気へと呑み込まれていく様子を鋭い風刺と緊張感で描いた炎上スリラーだ。なお、同日からA24の新作映画が4作も一挙見放題独占配信開始する。
累計観客動員数が300万人を超える“大ひっと”シリーズ「映画すみっコぐらし」第4弾「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」を3月27日から見放題独占配信。雨が続くある日のこと、くもり空の上からとつぜん落ちてきた〈おうじ〉と〈おつきのコ〉。深刻な水不足になった空の王国を救うために、おうじたちとともにすみっコたちも加わって、雲の上の大冒険を繰り広げる。
Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がドラマ初共演でW主演を務めるヒーリングドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」を3月28日から独占配信。おいしいもの好きのモデル・カラちゃん（岩本）とサウナ好きの美容師・シトーさん（松田）が、日本各地を旅しながらグルメとサウナを満喫。正反対な2人が、旅先での交流や癒やしを通して日常の悩みやモヤモヤを解きほぐしていく、心温まる物語だ。
ガイ・リッチーが監督と製作総指揮を務め、アーサー・コナン・ドイルが生んだカリスマ的な名探偵を大胆に再解釈し、その若き日を描いたPrime Original「ヤング シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜」シーズン1を3月4日から独占配信。ベイカー街で名を馳せることになる以前の、オックスフォード大学を舞台に反骨心旺盛な青年・シャーロック・ホームズの知られざる素顔と、その“原点”を描き出す。
実は大親友。日村勇紀、生田斗真、中村倫也の3人が共同生活を送る「ベストフレンドハウス」シリーズ第2弾を3月13日から独占配信。今回の舞台は、沖縄の海が一望できる絶景ヴィラ。20台以上の定点カメラがとらえるのは、台本なし、演出なし、3人だけのリアルな生活。ベストフレンド＝“本当の親友”だけの空間だからこそ引き出される、今まで誰も見たことがない3人の本音とは？唯一無二の親友リアリティショー。
【映画（日本）】
2026年3月1日（日）
・「アイ・アム まきもと」
・「おとなの事情 スマホをのぞいたら」
2026年3月4日（水）
・「朽ちないサクラ」
2026年3月5日（木）
・「WOOD JOB!（ウッジョブ）〜神去なあなあ日常〜」
2026年3月6日（金）
・「ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜」
・「ファーストキス 1ST KISS」 ＊見放題独占配信
・「曲がれ！スプーン」
2026年3月10日（火）
・「正欲」
2026年3月13日（金）
・「ルノワール」 ＊見放題独占配信
2026年3月14日（土）
・「エイプリルフールズ」
・「四月は君の嘘」
2026年3月15日（日）
・「チーム･バチスタの栄光」
・「ジェネラル･ルージュの凱旋」
・「チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像」
2026年3月20日（金・祝）
・「暗殺教室」
・「暗殺教室〜卒業編〜」
・「恋わずらいのエリー」
・Prime Original「沈黙の艦隊 北極海大海戦」 ＊独占配信
・「ぼくが生きてる、ふたつの世界」
2026年3月25日（水）
・「いぬやしき」
・「累 -かさね-」
・「カノジョは嘘を愛しすぎてる」
・「キャラクター」
・「劇場版 ルパンの娘」
・「劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班」
・「高台家の人々」
・「心が叫びたがってるんだ。」
・「サバイバルファミリー」
・「終の信託」
・「テラスハウス クロージング・ドア」
・「ナイトフラワー」 ＊見放題最速配信
・「脳内ポイズンベリー」
・「ハッピーフライト」
・「昼顔」
・「ひるなかの流星」
・「星になった少年 Shining Boy & Little Randy」
・「幕が上がる」
・「ミックス。」
・「弱虫ペダル」
・「ロック わんこの島」
2026年3月28日（土）
・「佐藤さんと佐藤さん」 ＊独占配信
【映画（海外）】
2026年3月1日（日）
・「アドレナリン2 ハイ・ボルテージ」
・「インヒアレント・ヴァイス」
・「ウルトラヴァイオレット」
・「ガタカ」
・「キャプテン・フィリップス」
・「５０回目のファーストキス」
・「世界侵略:ロサンゼルス決戦」
・「SEXテープ」
・「食べて、祈って、恋をして」
・「デビル」
・「バッド・ティーチャー」
・「パニック・ルーム」
・「パンチドランク・ラブ」
・「ブギーナイツ」
・「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」
・「マグノリア」
・「レイヤー・ケーキ」
・「恋愛小説家」
2026年3月6日（金）
・「シンシン／SING SING」 ＊見放題独占配信
・「聖なるイチジクの種」 ＊見放題独占配信
2026年3月12日（木）
・「ジュラシック･ワールド／復活の大地」 ＊見放題最速配信
2026年3月13日（金）
・「愛はステロイド」 ＊見放題独占配信
・「エディントンへようこそ」 ＊独占配信
・「エミリア・ペレス」 ＊見放題独占配信
・「終わりの鳥」 ＊見放題独占配信
・「顔を捨てた男」 ＊見放題独占配信
・「デイ・アフター・トゥモロー2024」
・「テレビの中に入りたい」 ＊見放題独占配信
2026年3月20 日（金・祝）
・Prime Original「セタ 〜６人目のエージェント〜」（Zeta／スペイン） ＊午後4時から独占配信
2026年3月26日（木）
・「ヒックとドラゴン」 ＊見放題最速配信
【映画（韓国）】
2026年3月6日（金）
・「人質 韓国トップスター誘拐事件」
【アニメ映画（日本）】
2026年3月1日（日）
・「劇場版「暗殺教室」365日の時間」
・「劇場版 響け！ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」
・「劇場版 響け！ユーフォニアム〜届けたいメロディ〜」
・「リズと青い鳥」
・「劇場版 響け！ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜」
・「特別編 響け！ユーフォニアム〜アンサンブルコンテスト〜」
2026年3月13日（金）
・「劇場アニメ「らくだい魔女 フウカと闇の魔女」」
2026年3月14日（土）
・劇場版「名探偵コナン 世紀末の魔術師」
・劇場版「名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）」
・劇場版「名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）」
・劇場版「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」
・劇場版「名探偵コナン 100万ドルの 五稜星（みちしるべ）」
2026年3月27日（金）
・「グリッドマン ユニバース」
・「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」 ＊見放題独占配信
【テレビアニメ（日本）】
2026年3月1日（日）
・「暗殺教室」
・「暗殺教室 第2期 課外授業編」
・「暗殺教室（第2期）」
・「殺せんせーQ!」
・「忍の一時」
・「魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい?」
・「響け！ユーフォニアム」
・「響け！ユーフォニアム2」
・「響け！ユーフォニアム3」
2026年3月13日（金）
・「ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで」
・「暴食のベルセルク」
・「まちカドまぞく」
・「まちカドまぞく 2丁目」
2026年3月14日（土）
・「名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」」
・「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」
・「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」
・「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」
2026年3月27日（金）
・「SSSS.DYNAZENON」
【テレビアニメ（海外）】
2026年3月18日（水）
・Prime Original「インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜」（Invincible／アメリカ）シーズン4 ＊午後4時から独占配信
【テレビアニメ（中国）】
2026年3月23日（月）
・「シンデレラ・シェフ 〜萌妻食神〜」シーズン3
【テレビドラマ（日本）】
2026年3月1日（日）
・「消せない『私』ー復讐の連鎖ー」
・「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」
2026年3月28日（土）
・「カラちゃんとシトーさんと、」 ＊独占配信
【テレビドラマ（海外）】
2026年3月4日（水）
・Prime Original「ヤング シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜」（Young Sherlock／イギリス）シーズン1 ＊午後5時から独占配信
2026年3月11日（水）
・Prime Original「スカーペッタ」（Scarpetta／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
2026年3月18日（水）
・Prime Original「ベイト」（Bait／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
【テレビドラマ（韓国）】
2026年3月2日（月）
・「セイレーンのキス」 ＊独占配信
【テレビドラマ（中国）】
2026年3月4日（水）
・「公子の花嫁2〜激甘夫の隠された秘密〜」
2026年3月6日（金）
・「ピュア・ラブ 〜運命に導かれた二人〜」
2026年3月11日（水）
・「ラブ・アクチュアリー〜運命の恋愛相関図〜」
2026年3月18日（水）
・「ラブ・ヒーロー〜私のカレはイケメン消防士〜」
2026年3月25日（水）
・「星から来た猫将軍」
【バラエティー（日本）】
2026年3月13日（金）
・「ベストフレンドハウス2」 ＊独占配信
【音楽】
2026年3月6日（金）
・「HIKARU UTADA - Luv Live （1999）」
・「HIKARU UTADA - BOHEMIAN SUMMER 2000」
・「HIKARU UTADA - In Budokan 2004 ヒカルの5」
・「HIKARU UTADA - UTADA UNITED 2006」
・「HIKARU UTADA - WILD LIFE （2010）」
