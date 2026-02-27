M!LK、全国3都市巡る展示会開催決定 “世界に5体”フィギュアのレプリカ・「紅白」着用衣装…フォトスポットも【のぞいてみるく？展】
【モデルプレス＝2026/02/27】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの展示会『のぞいてみるく？展』が、2026年3月に開催決定。全国3都市を巡る。
【写真】人気5人組アイドル、キュートな展示会イメージ図
本展示会ではメンバー5人のチャットルームがのぞきみ？できるエリアから始まり、これまでのM!LKの思い出写真や紅白で着用した衣装、ツアーで使用した小道具の展示をはじめ、メンバープロフィール、手の大きさを比べられる手形展示、「イイじゃん」ポーズ手形オブジェ、それぞれ各メンバーで描きあった似顔絵の展示など、今のM!LKをより知れる内容を用意。グループ結成10周年を記念し、メンバーがプライベートで作成した世界に5体しかないフィギュアのレプリカも展示される。
さらに撮影可能エリアでは10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024 「I CAN DRINK!」ツアーで使用したトロッコを再現し、乗っている気分で写真撮影ができるフォトスポットや「好きすぎて滅！」メンバーパネルと一緒に撮影できるフォトスポットも（※展示内容は一部変更になる可能性あり）。
今回の『のぞいてみるく？展』では展示会場構成は塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、キービジュアルは曽野舜太、オリジナルグッズは吉田仁人がそれぞれ監修している。（modelpress編集部）
【大阪】マイドームおおさか 展示ホールD
2026年3月24日（火）〜3月30日（月）
10：00〜19：00（最終入場18：30）
【名古屋】名古屋コンベンションホール 4階大会議室
2026年4月18日（土）〜4月22日（水）
10：00〜19：00（最終入場18：30）
【東京】東急プラザ原宿「ハラカド」 MAZE
2026年5月16日（土）〜5月24日（日）
11：00〜21：00（最終入場20：30）
＜グッズ付入場券＞
※グッズ付入場券は『PREMIUM MILK』会員限定先行のみ販売
※グッズ（クリアポーチ）＋トレカ（ソロ絵柄5種よりランダム）＋入場特典「レプリカチケット」付き（ソロ絵柄5種＋全員絵柄1種 合計6種よりランダム）
※トレカは会場ごとに異なるデザインを予定し
＜入場券＞
※入場特典「レプリカチケット」付き（ソロ絵柄5種＋全員絵柄1種 合計6種よりランダム）
