櫻井翔、森永製菓「inゼリー」「カレ・ド・ショコラ」イメージキャラクター卒業へ 11年活動「誠実なお人柄のおかげで」
【モデルプレス＝2026/02/27】森永製菓が2月27日、公式Xを更新。嵐・櫻井翔が、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを3月2日で卒業することを伝えた。
【写真】嵐、5年ぶり新アーティスト写真
同社は「櫻井翔さんは、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを、2026年3月2日をもちまして卒業することとなりました。SNSやHPでの掲出は2026年3月2日11時までの予定です」と報告。「2014年からの11年間、櫻井翔さんはinゼリーを中心に数々のCMやキャンペーン、イベントを通してブランドの想いを体現してくださり、多くのお客様に笑顔とエネルギーを届けてくださいました。長年にわたるご尽力に、深く感謝申し上げます」「撮影では、inゼリーをかっこよく飲む姿や、カレ・ド・ショコラを美味しく頬張る様子だけでなく、スタッフさんや当社社員にも優しく声をかけてくださいました。櫻井翔さんご本人の誠実なお人柄のおかげでここまで歩んでくることができたと思います」と櫻井へ感謝の言葉を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐、5年ぶり新アーティスト写真
◆櫻井翔、イメージキャラクター卒業
同社は「櫻井翔さんは、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを、2026年3月2日をもちまして卒業することとなりました。SNSやHPでの掲出は2026年3月2日11時までの予定です」と報告。「2014年からの11年間、櫻井翔さんはinゼリーを中心に数々のCMやキャンペーン、イベントを通してブランドの想いを体現してくださり、多くのお客様に笑顔とエネルギーを届けてくださいました。長年にわたるご尽力に、深く感謝申し上げます」「撮影では、inゼリーをかっこよく飲む姿や、カレ・ド・ショコラを美味しく頬張る様子だけでなく、スタッフさんや当社社員にも優しく声をかけてくださいました。櫻井翔さんご本人の誠実なお人柄のおかげでここまで歩んでくることができたと思います」と櫻井へ感謝の言葉を伝えた。（modelpress編集部）
櫻井翔さん本当にありがとうございました。 pic.twitter.com/rHPLjssUK0— 森永製菓 (@morinaga_angel) February 27, 2026
【Not Sponsored 記事】