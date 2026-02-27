沖田愛加アナ、美脚輝くミニスカ衣装姿にファン歓喜「春らしくて素敵」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/27】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が2月26日、自身のInstagramを更新。ニットトップスとミニのバルーンスカートの衣装姿を披露し、話題となっている。
沖田アナは「楽しかったあ！ 今日もボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとう」とつづり、YouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」による「ボートレーススペシャルLIVE」の2月26日配信分のオフショットを公開した。沖田アナは薄手のピンク色のニットトップスに白いミニのバルーンスカートという春を先取りしたコーディネートを披露している。
また「永島さんに動画お願いしました」と続け、同配信で共演したお笑い芸人・永島知洋とのトークも併せて投稿。スーツに蝶ネクタイ姿の永島と沖田アナはセットのボート型のベンチに座っており、沖田アナのスラリと美しい脚が際立つコーディネートの全体像を見ることができる。
この投稿に、ファンからは「春らしくて素敵」「可愛すぎ」「笑顔が好き」「お洒落なコーデ」「肌の色に合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆沖田愛加アナ、衣装姿でオフショット公開
◆沖田愛加アナの投稿に反響
