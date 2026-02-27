おしゃれに「ぽっこりお腹」カバー！【ZARA】上品に決まる♡「主役級トップス」

なんとなくお腹まわりが気になってきた……。そんなときは上手に体型カバーしながら、シルエットで魅せるトップスを選ぶのが良いかも。今回ご紹介するのは、自然にウエスト位置を高く見せながら、フレアシルエットでお腹まわりをさりげなくカバーしてくれる【ZARA（ザラ）】の「ペプラムカーディガン」です。大人世代が自信を持って着こなせそうな、主役級トップスをぜひチェックしてみて。

立体シルエットで自然にスタイルアップ

【ZARA】「ペプラムニットカーディガン」\6,590（税込）

ウエストからふんわりと広がる、ペプラムデザインが特徴のカーディガン。フィット感のある上身頃と、裾にかけて広がるシルエットのコントラストが、自然なメリハリを生み出します。やや深めのVネックがデコルテをすっきり見せ、顔まわりを軽やかな印象に。気になるお腹まわりをカバーしながら、女性らしさを引き立ててくれそうな優秀トップスです。

デイリーコーデにきちんと感と華やかさをプラス

【ZARA】「ペプラムリブニットカーディガン」\6,590（税込）

クルーネックタイプで、クラシカルな印象のペプラムカーディガン。リブ編みが縦ラインを強調するので、すっきり見えが狙えます。ニット素材ならではの落ち感が、ペプラムシルエットの甘さをほどよくセーブ。きれいめな雰囲気をちょっぴり足したい時に取り入れたい一着です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M