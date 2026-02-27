「またこぼしてる！」食事のたびに3歳息子を怒鳴る私。先輩ママの『意外な助言』のおかげで「怒りが消えた」

これは筆者の体験談です。息子が3歳のころ、食事のマナーを覚えさせようと一生懸命教えていました。毎回ご飯をこぼすことにイライラし、ついきつく叱ってしまう日々が続きました。そんな中、先輩ママの一言で、息子の成長を見守る大切さに気づき、親としての接し方を見直すきっかけとなった出来事です。

食べこぼしが悩みの種

息子が3歳のころ、食事中にいつもご飯をこぼしてしまうのが悩みの種でした。床にはご飯粒やおかずが散乱。最初は「まだ小さいから仕方ない」と思っていましたが、だんだんとその頻度にイライラが募ります。息子が一生懸命食べているのは分かっていたものの、毎回同じことを繰り返すので、つい「またこぼしてる！」と強い口調で叱ってしまっていました。

何度も繰り返す息子にイラッ→モヤモヤ

「ごめんなさい」と謝る息子の顔を見ながらも、次の食事でも同じことが起こる度にモヤモヤ。何度も「食べ方をちゃんとしようね」と伝えるものの、全く改善しない現実に「もう嫌だ、どうしたらいいの？」と限界を感じました。どうしたら息子は学んでくれるのか、悩んでいたある日、先輩ママに相談することに。