春を軽やかに彩る。装いをモダンに更新する【進化系デニムアウター】

2026年春は、定番のデニムジャケットがより洗練されたシルエットで登場。着回し力とトレンド感を兼ね備えた名品が揃いました。カジュアルをクラスアップさせる、最旬のラインナップをご紹介します。

【シンゾーン】洗練を引き立てるブラックデニムジャケット

「DENIM JACKET」各\41,800

【シンゾーン】で人気のデニムジャケットに待望の新色ブラックが登場。身幅と袖幅をあえてコンパクトに設計することで、ボリュームのあるボトムスやフェミニンなワンピースともバランス良く合わせられる、着回し力の高い1着に。

【アーバンリサーチ ロッソ】シルエットで差をつける。ドルマンデニムジャケット

「デニムドルマンジャケット」各\19,800※2026年2月下旬発売予定

デニムジャケットを丸みのあるフォルムでモダンにアップデート。ドラマティックなドルマンシルエットにより、厚手のニットも着込むことができ、初春から初夏まで活躍します。ソリッドで洗練されたデニムブルーと、表情豊かなミックス感が魅力のニュアンスホワイトの2色展開。

【アーバンリサーチ ロッソ】軽やかに刷新されたノーカラーデニムジャケット

「NOCOLLAR SHORT JACKET」各\16,500【Lee101×ROSSO】

【リー】の名品「101J」をベースに【アーバンリサーチ ロッソ】がノーカラーデザインとショート丈で軽やかにアップデート。ミニマルな襟元とコンパクトな着丈が、全体のバランスを整えスタイルを引き締めます。背面にタックを施すことで立体的な丸みを出し、ボックス寄りのシルエットで窮屈さのない着心地を実現。斜めに配置されたロゴ入り胸ポケットなど、細部に【リー】らしさを残したこだわりの1着です。深みのあるワンウォッシュブルーと、春夏になじむユーズドブルーの2色展開。

【シップス】さらりと羽織る、ショート丈のライトオンスシャツ

「ライトオンス デニム ショート シャツ」各\15,400

薄くて軽い、6.5オンスのライトオンスデニムを使用したデニムシャツを、流行のショート丈にし、存在感のある大きめの両胸ポケットを絶妙なバランスで配置。シルバーのメタルボタンやポケットのリベットが、さりげない輝きを添えます。加工感に差をつけた2色展開で、程よい色落ちがきれいめなカジュアルスタイルを完成させます。

【シンゾーン】MADE IN JAPANにこだわった、本格的なワークシャツ

「VINTAGE FADED DENIM SHIRT」各\36,300

紡績から加工に至るまでMADE IN JAPANにこだわり抜いた、本格派のデニムシャツは、10オンスの高密度に織り上げられたタフな生地を使用し、全体に施されたヴィンテージ加工が長年着込んだような奥深い表情を演出。ワークテイスト漂うメタルボタンやポケットのディテールに加え、羽織りとしても重宝するオーバーサイズシルエットが特徴です。

【ガリャルダガランテ】カーデ感覚で羽織れる、アクセント役のデニムボレロ

「デニムジャケットボレロ」\39,600、「デニムキャミブラウス」\29,700ともに【ピース】

デニムブランド【ピース】のボレロは、ヴィンテージジャケットをベースに、カーディガン感覚で軽やかに羽織れるのが魅力。高密度ながらライトオンスな素材を使用し、形が崩れにくく、前端から裾にかけての曲線カットが洒脱なアクセントを添えます。

キャミソールはネックラインが高めに設定されているため一枚でも安心して着用でき、着脱しやすいバックジップ仕様も嬉しいポイント。

羽織るだけで、いつものスタイルに新鮮な空気感を運んでくれるデニムアウター。シルエットやディテールにこだわった1着をワードローブに加え、自分らしい春の洗練カジュアルを楽しんで。

※価格はすべて税込みです