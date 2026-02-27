Netflix『2026WBC』中田翔らが解説で登場！ 原辰徳、松坂大輔、ラーズ・ヌートバーがゲスト出演
Netflixが日本国内でライブ配信する『2026 ワールドベースボールクラシック』。より、新たな試合解説・実況陣メンバーとして高橋由伸、中嶋聡、中田翔らの出演が決定し、各試合の解説・実況の組み合わせを発表。スタジオゲストとして原辰徳、松坂大輔、ラーズ・ヌートバーの出演も決まった
【写真】日本はPOOL C！ WBC各POOLの解説＆実況の組み合わせ
野球選手として世界各地のリーグでのプレー経験や、指導者としての得た視点、取材を通して得た豊富な知識など、多様なバックグラウンドで独自視点解説が持ち味の解説陣、そして各局の野球中継を語り尽くしてきた名実況者が、従来の枠組みを超えて初共演。一瞬のビッグプレーや球場の熱狂を、わかりやすく、ドラマチックに伝えていく。
今回新たに発表されたのは、高橋由伸や中嶋聡、中田翔ら解説者12名と実況者13名。総勢48名（解説：30名／実況：18名）で、ワールドベースボールクラシック全47試合を盛り上げていく。試合日程に合わせた全ての試合解説・実況者の情報は、SNSアカウントでも発信していく。
『2026 ワールドベースボールクラシック』全47試合（3月5〜18日）は、Netflixにて日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。
