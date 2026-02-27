阪神・藤川球児監督が２７日、甲子園で村上頌樹投手が２年連続で開幕投手を務めることを公表した。

会見場で「きょうから１か月後、３月２７日の東京ドーム、読売巨人との開幕投手を発表します。どうぞ！」と切り出すと、村上を呼び寄せて「今シーズンも村上頌樹投手でタイガースはいきます」と力を込めた。昨季の大役は２４年１１月の球団行事のゴルフのラウンド中に通達したが、験を担いで同じやり方を踏襲。「ショートホール手前にある茶店のところなんですけど、今年も同じ場所で、『来年、開幕投手ね』と伝えました」と明かした。

決め手には「昨年も本当に１年間、カードの頭、それから節目節目でうちは村上でいきました。本当に心強い投手と、それから今、ＷＢＣに行っていますけど、坂本とコンビでいい１年になりましたので、今年もこの２人でいきます」と口にし、坂本の開幕マスクも宣言した。

村上は昨シーズンの巨人戦で４登板し、３勝０敗。通算でも７戦４勝負けなし、防御率０・５４のＧキラーだ。指揮官が「（チームが）ビジターを得意としていますから、非常に志高くですね、意識も高いし。相手はおそらく村上と同学年の山崎（伊織）投手ではないかなと思っています」とイメージを膨らませれば、エース右腕も「しっかりとチームが勝って勢いをつける試合をしたい」と決意表明した。