アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り、世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに所属しプロに転向することを発表した。

藤木は大阪・興国高で出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。さらに高１でアジアジュニア選手権、高２でＵ―１９世界選手権で金メダルを獲得。昨年１１月の全日本選手権では男子ウエルター級（６５キロ以下）で優勝。１７年大会の現ＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（志成）以来となる高校生Ｖを果たし、計９冠を達成した。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝らを擁する名門ジムから、世界を目指す。

藤木は高校２年の４月から、月１〜２回のペースで大橋ジムへの出稽古を続けてきた。２４年１２月には、防衛戦を控えていた尚弥とマスボクシング（軽めのスパーリング）も行っている。全日本選手権優勝後、１１年大会で高校生Ｖを果たした井上尚がＳＮＳに「スーパー高校生 藤木勇我 高校生で全日本選手権優勝 やっぱり強い！！要チェックだ」と投稿した。

プロデビュー前から、注目度は世界レベルだ。ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」が、昨年１２月号で４ページを使って藤木の特集を掲載。「１７歳の天才少年」と紹介した。

無敗のままアマチュアを卒業した日本ボクシング界の至宝が、プロの世界で新たな時代を作る。

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を全制覇。２３年にアジアジュニア選手権、２４年にＵ―１９世界選手権、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。好きなボクサーは元４世界４階級制覇王者・ローマン・ゴンサレス。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。