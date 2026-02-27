日本サッカー協会は２７日、６月開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表がメキシコのモンテレイで事前合宿を行い、大会期間中は米テネシー州ナッシュビルを拠点にすると発表した。

ナッシュビルのチームベースキャンプ地は、ホテルより車で約２０分に位置するメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）加盟のナッシュビルＳＣのトレーニングセンター。天然芝ピッチが２面あり、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナ等が完備されている。

６月１４日（日本時間１５日）の第１戦・オランダ戦と、欧州プレーオフ勝者と対戦する６月２５日（同２６日）の第３戦が開催される米テキサス州ダラスとナッシュビルは時差がなく、空路で約２時間と移動の面でも大きな影響が出ない場所とも言える。

ナッシュビルはカントリーミュージックの中心地として音楽産業が発展しており、国際的にも有名な観光都市。神奈川・鎌倉市は姉妹都市となっている。テネシー州には、日産、ブリヂストンなど２００以上の日系企業と４０００人が在留している。