人気気象予報士の奈良岡希実子さん（４０）が２７日に自身のインスタグラムを更新し、１０年出演してきた日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のお天気キャスターを３月５日の放送を持って卒業すると発表した。また第２子妊娠中であることも報告した。

「いつも応援してくださっている皆さま。ありがとうございます。実は、３月５日木曜日を最後に、情報ライブミヤネ屋を離れることになりました」と伝えた。奈良岡さんは２０１６年４月から木曜日のお天気キャスターを担当。「次の木曜日が最後の出演となります。出演するようになる前から、大好きで憧れていた番組。１０年もその場所にいられて、すごく幸せでした！」と感慨深げに記し「溢（あふ）れる思いは、また来週以降綴（つづ）らせていただければと思います」とした。

「そしてもうひとつ」と続け、「お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、現在妊娠中で、故郷青森に桜の季節がやってくる頃に出産を予定しています」と第２子妊娠を公表。「高齢出産ですし、不安は尽きませんが、元気な胎動を嬉（うれ）しく感じ、そして何より無事に産まれてきてくれることをただただ願う毎日です」と家族が増える喜びを実感。「来週は、お腹の子と一緒に、１０年分の思いを込めて、精一杯お天気をお伝えしたいと思います。暖かく見守っていただけると嬉しいです」（原文ママ）とメッセージを寄せた。

奈良岡さんは「ミヤネ屋」を制作している読売テレビの西山耕平アナウンサーとの結婚を２０２２年に４月に発表。西山アナは同番組でリポーターやディレクターとしても出演し、司会の宮根誠司に夫婦でイジられることもあった。２３年春に第１子男児が誕生した。

夫の西山アナは３月３０日にスタートする読売テレビの新番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜・前５時）のメーンＭＣに決定。同局では１６年ぶりに誕生する新しい朝番組で、西山アナにも期待が寄せられている。