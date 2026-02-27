【PrimeVideo】2026年3月の新着作品：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』など昨年公開の映画や「名探偵コナン」シリーズが登場
動画配信サービス「Prime Video」のプライム会員特典対象作品となる3月のラインアップが発表された。『沈黙の艦隊 北極海大海戦』や『ファーストキス 1ST KISS』、『ジュラシック･ワールド／復活の大地』、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』、『カラちゃんとシトーさんと、』など、話題の映画やドラマが登場。プライム会員は追加料金なしで以下の作品を見放題で視聴できる。
■映画（日本)
3月1日（日）
『アイ・アム まきもと』
『おとなの事情 スマホをのぞいたら』
3月4日（水）
『朽ちないサクラ』
3月5日（木）
『WOOD JOB!（ウッジョブ）〜神去なあなあ日常〜』
3月6日（金）
『ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜』
『ファーストキス 1ST KISS』 ＊見放題独占配信
『曲がれ！スプーン』
3月10日（火）
『正欲』
3月13日（金）
『ルノワール』 ＊見放題独占配信
3月14日（土）
『エイプリルフールズ』
『四月は君の嘘』
3月15日（日）
『チーム･バチスタの栄光』
『ジェネラル･ルージュの凱旋』
『チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像』
3月20日（金・祝）
『暗殺教室』
『暗殺教室~卒業編~』
『恋わずらいのエリー』
Prime Original『沈黙の艦隊 北極海大海戦』 ＊独占配信
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』
3月25日（水）
『いぬやしき』
『累 -かさね-』
『カノジョは嘘を愛しすぎてる』
『キャラクター』
『劇場版 ルパンの娘』
『劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班』
『高台家の人々』
『心が叫びたがってるんだ。』
『サバイバルファミリー』
『終の信託』
『テラスハウス クロージング・ドア』
『ナイトフラワー』 ＊見放題最速配信
『脳内ポイズンベリー』
『ハッピーフライト』
『昼顔』
『ひるなかの流星』
『星になった少年 Shining Boy & Little Randy』
『幕が上がる』
『ミックス。』
『弱虫ペダル』
『ロック わんこの島』
3月28日（土）
『佐藤さんと佐藤さん』 ＊独占配信
■映画（海外）
3月1日（日）
『アドレナリン２ ハイ・ボルテージ』
『インヒアレント・ヴァイス』
『ウルトラヴァイオレット』
『ガタカ』
『キャプテン・フィリップス』
『50回目のファーストキス』
『世界侵略：ロサンゼルス決戦』
『SEXテープ』
『食べて、祈って、恋をして』
『デビル』
『バッド・ティーチャー』
『パニック・ルーム』
『パンチドランク・ラブ』
『ブギーナイツ』
『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』
『マグノリア』
『レイヤー・ケーキ』
『恋愛小説家』
3月6日（金）
『シンシン/SING SING』 ＊見放題独占配信
『聖なるイチジクの種』 ＊見放題独占配信
3月12日（木）
『ジュラシック･ワールド／復活の大地』 ＊見放題最速配信
3月13日（金）
『愛はステロイド』 ＊見放題独占配信
『エディントンへようこそ』 ＊独占配信
『エミリア・ペレス』 ＊見放題独占配信
『終わりの鳥』 ＊見放題独占配信
『顔を捨てた男』 ＊見放題独占配信
『デイ・アフター・トゥモロー2024』
『テレビの中に入りたい』 ＊見放題独占配信
3月20 日（金・祝）
Prime Original『セタ 〜６人目のエージェント〜』（Zeta／スペイン） ＊午後4時から独占配信
3月26日（木）
『ヒックとドラゴン』 ＊見放題最速配信
■映画（韓国）
3月6日（金）
『人質 韓国トップスター誘拐事件』
■アニメ映画（日本）
3月1日（日）
『劇場版「暗殺教室」365日の時間』
『劇場版 響け！ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜』
『劇場版 響け！ユーフォニアム〜届けたいメロディ〜』
『リズと青い鳥』
『劇場版 響け！ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜』
『特別編 響け！ユーフォニアム〜アンサンブルコンテスト〜』
3月13日（金）
『劇場アニメ「らくだい魔女 フウカと闇の魔女」』
3月14日（土）
劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』
劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』
劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』
劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』
劇場版『名探偵コナン 100万ドルの 五稜星（みちしるべ）』
3月27日（金）
『グリッドマン ユニバース』
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 ＊見放題独占配信
■テレビアニメ（日本）
3月1日（日）
『暗殺教室』
『暗殺教室 第2期 課外授業編』
『暗殺教室（第2期）』
『殺せんせーQ!』
『忍の一時』
『魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい?』
『響け！ユーフォニアム』
『響け！ユーフォニアム2』
『響け！ユーフォニアム3』
3月13日（金）
『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』
『暴食のベルセルク』
『まちカドまぞく』
『まちカドまぞく 2丁目』
3月14日（土）
『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』
『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』
『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』
『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』
3月27日（金）
『SSSS.DYNAZENON』
■テレビアニメ（海外）
3月18日（水）
Prime Original『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』（Invincible／アメリカ）シーズン4 ＊午後4時から独占配信
■テレビアニメ（中国）
3月23日（月）
『シンデレラ・シェフ 〜萌妻食神〜』シーズン3
■テレビドラマ（日本）
3月1日（日）
『消せない「私」ー復讐の連鎖ー』
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』
3月28日（土）
『カラちゃんとシトーさんと、』 ＊独占配信
■テレビドラマ（海外）
3月4日（水）
Prime Original『ヤング シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』（Young Sherlock／イギリス）シーズン1 ＊午後5時から独占配信
3月11日（水）
Prime Original『スカーペッタ』（Scarpetta／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
3月18日（水）
Prime Original『ベイト』（Bait／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
テレビドラマ（韓国）
3月2日（月）
『セイレーンのキス』 ＊独占配信
■テレビドラマ（中国）
3月4日（水）
『公子の花嫁２〜激甘夫の隠された秘密〜』
3月6日（金）
『ピュア・ラブ 〜運命に導かれた二人〜』
3月11日（水）
『ラブ・アクチュアリー〜運命の恋愛相関図〜』
3月18日（水）
『ラブ・ヒーロー〜私のカレはイケメン消防士〜』
3月25日（水）
『星から来た猫将軍』
■バラエティー（日本）
3月13日（金）
『ベストフレンドハウス2』 ＊独占配信
■音楽
3月6日（金）
『HIKARU UTADA - Luv Live （1999）』
『HIKARU UTADA - BOHEMIAN SUMMER 2000』
『HIKARU UTADA - In Budokan 2004 ヒカルの5』
『HIKARU UTADA - UTADA UNITED 2006』
『HIKARU UTADA - WILD LIFE （2010）』
