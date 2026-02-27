チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、雪解けを感じさせるような胸キュンシーン公開 韓国ドラマ『君がきらめく季節に』ティザー予告
俳優のチェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンが主演する韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』が20日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド スターにて独占配信される（全12話／毎週金・土1話ずつ配信）。今回、新たなティザー予告＆ポスタービジュアルが解禁となった。
【動画】チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、雪解けを感じさせるような胸キュンシーン
TBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプ＆『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を集める俳優のイ・ソンギョンが共演する同作は、世界的なアニメーションスタジオで一流アニメーターとして活躍する、夏のようにエネルギッシュで明るいチャンと、ある出来事をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハランが再会することで止まっていた時間が大きく動き出し、2人の人生が春の訪れのようにきらめくさまを描くハートフル・ラブロマンス。
制作には米タイム誌が選ぶ「2025年最高の韓国ドラマ1位」にも選出された『おつかれさま』を手掛けたPAN ENTERTAINMENT、脚本家には日本でもリメイクされた大ヒット作『彼女はキレイだった』のチョ・ソンヒといった一流のスタッフ陣を迎え、この冬、心を癒す胸キュン必至のラブストーリーを届ける。
配信開始直後からSNSでは、「きらびやかなケミ爆発！」「チェ・ジョンヒョプ演じるチャンの“陰”と“陽”の対比がほんとにすごい」「映像も美しく、ストーリーが飽きない」といった絶賛の声が続出。さらに、衝撃の事実が明かされた第2話配信後には、「第2話を観てから、第1話を見返して！」「第1話の謎が、第2話でつながった！」と考察を楽しむ投稿も相次いでいる。序盤から巧みに張り巡らされた伏線と、心を揺さぶる展開に視聴者は早くもくぎづけ。伏線の連続と明かされる事実に、今後の配信への期待はますます高まっている。
今回、ダイジェスト映像と新たなポスタービジュアルが公開となった。映像では、冬に生きる女・ハランと、春を贈られた男・チャンの対照的な2人の姿が映し出されるとともに、雪解けを感じさせるような胸キュンシーンも収められている。
過去の痛みを抱えながら「この生き方が楽なの。独りなら、傷つかずに済む」と誰とも深く関わらないことを選び続け心を閉ざしたハランは、あるプロジェクトでアニメーターのチャンと出会うことになるが、「彼女のおかげで僕は救われた」というように、チャンはハランとは初対面ではない様子。そして、「“悔いのない人生を“が僕のモットーです」とまるで春のように明るく人との距離を恐れない彼にも深い“冬”の時代があったことが垣間見える。
そんな春のようなチャンを演じるチェ・ジョンヒョプの表情やしぐさに胸キュンする視聴者が続出。映像内にもあるように、一緒にプロジェクトを進めていく中で徐々に心を許していくハランに対し、「これからは堂々と、優しくしてもいいですか？」と直球で想いをぶつける優しい笑顔から、ハランに「誰とも親しくする気はありません」とそっけなくされ拍子抜けするチャンの愛嬌たっぷりな表情に思わず心くすぐられる。チャンは彼女の冬を終わらせるためにハランを追いかけるが、「時には迷惑をかけ合って、一緒に楽しい時間を過ごす」というセリフの通り、同じ時間を重ね、ともに冬を乗り越えようとする2人の様子に胸キュン必至。
また、見つめ合うチャンとハランが描かれたポスタービジュアルも到着。「これからは堂々と、優しくしてもいいですか？」というチャンのセリフが添えられ、運命的に引き寄せられる2人のロマンティックな空気を象徴するビジュアルに仕上がっている。
■あらすじ
世界的なアニメーションスタジオでアニメーターとして働くチャンは、ある日、思いがけない再会を果たす。目の前に現れたのは、かつて彼を心の傷から救ってくれた女性、ソン・ハランだった。しかし、明るかった彼女は別人のように変わり、一流ファッションデザイナーとして走り続ける一方で、過去の痛みから誰も寄せつけないほど心を閉ざしていた。そんなハランを助けたいという思いに駆られたチャンは、彼女のために全力を尽くす決意をする。ハランの心の壁を少しずつ丁寧にチャンが越えていく中で、2人は次第に、互いの存在が大きくなっていく。
■スタッフ
監督：チョン・サンヒ（『ワンダフルワールド』）
脚本：チョ・ソンヒ（「30だけど17です」「彼女はキレイだった」）
■キャスト
チェ・ジョンヒョプ（「『Eye Love You』『偶然かな。』『無人島のディーバ』）
イ・ソンギョン（『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズ、『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』）
