元AKB48・佐藤すみれ、NRC PRODUCTIONへの所属を発表「皆様の前に戻ってくることができました」 『仮面ライダーガッチャード』宮原華音ら所属【コメントあり】
元AKB48の佐藤すみれ（32）が、芸能プロダクション・NRC PRODUCTIONへの所属を発表。「色々なご縁があり、このような形で皆様の前に戻ってくることができました」などとコメントを寄せた。
【写真】佐藤すみれ＆K-1ファイターの愛鷹亮、2ショット
同社は2024年に設立。振付師・槙田紗子や、『仮面ライダーガッチャード』に出演していた宮原華音らが所属している。
佐藤は1993年11月20日生まれ、埼玉県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバーで第7期生。2014年、SKE48へ移籍。愛称は“すーめろ”。10年12月、AKB48のシングル「チャンスの順番」で初選抜入り。14年7月、SKE48のシングル「不器用太陽」で初選抜入り。17年12月、SKE48を卒業し、タレント・クリエイターとしても活動していた。プライベートでは20年12月、K-1ファイターの愛鷹亮（36）と結婚。21年6月、第1子を出産。23年9月に第2子の出産を報告した。
■佐藤すみれ、コメント
色々なご縁があり、このような形で皆様の前に戻ってくることができました。
アイドル、ママを経て、前よりレベルアップした今の私の姿を知っていただけたら嬉しいです。
一つ一つのお仕事を丁寧に取り組ませていただきますので、ご依頼お待ちしております！
そしてまた皆様に会える日を楽しみにしております！！
