千原ジュニア、沖縄で撮影した“ウエディングフォト”に反響「えぇ写真」「ふたりともめっちゃ嬉しそう」 番組でチャンス大城と撮影
お笑い芸人のチャンス大城（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）との“ウエディングフォト”を公開した。
【写真】「ふたりともめっちゃ嬉しそう」千原ジュニア＆チャンス大城の“ウエディングフォト”
2人は、25日放送の琉球放送『千原ジュニア、トラベらせていただきます。』に出演。IMALU、田中律子らと共に、沖縄県の久米島を観光した。
番組内で2人は、ウエディングフォトの撮影スポットとして人気の“はての浜”で撮影を体験。チャンス大城は投稿で、「ご視聴ありがとうございました」とつづり、ウエディングドレス姿の千原と砂浜で撮影した“ウエディングフォト”を2枚公開した。
この投稿には、「えぇ写真」「ふたりともめっちゃ嬉しそう」「最高の笑顔のお二人 癒されました！」「ジュニアさんの幸せそうな顔最高です」「何だかおめでとうございます」「末永くお幸せに（笑）」などのコメントが寄せられている。
