¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤è¤ê¤³¤Ã¤Á¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡ª¡×¿åºÚ¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¥ì¥·¥Ô

水菜の胡麻和えレシピ
¿åºÚ¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
¿åºÚ¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó89kcal¡¿1¿ÍÊ¬
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡ª¿åºÚ¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡¢¥µ¥é¥À¤äÆé¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¿åºÚ¤Ï¡¢Ç¯Ãæ½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Åß¤Îº£¤¬½Ü¡ª
¤â¤È¤â¤È¤ÏµþÅÔ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÚ¹ÌºÏÇÝ¤ÎÄÒ¤±ºÚ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¿åºÚ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤ËÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤º¿å¤À¤±¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÅÔ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µþÅÔ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡ÖµþºÚ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎºÏÇÝ¤Ç¤Ï¡¢°ì³ô4kg¤Û¤É¤ÎÂç³ô¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿åºÚ¤ò¥µ¥é¥À¤È¤·¤ÆÀ¸¿©¤¹¤ë½¬´·¤¬º¬ÉÕ¤¡¢¾®¤µ¤¤³ô¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿åºÚ¤Ï¡¢·Ô¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ç è§¤Ç»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢è§¤Ç¤Æ¤â¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¸ÕËãÏÂ¤¨¤ÎÌîºÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡×¤¬Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åºÚ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤Èè§¤Ç¤ÆÏÂ¤¨°á¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¸ÕËãÏÂ¤¨¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åºÚ¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¿åºÚ¡¡1ÂÞ
¡ÚÏÂ¤¨°á¡Û
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡Âç¤µ¤¸2
¾ßÌý¡¡¾®¤µ¤¸2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¿åºÚ¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¤Îºî¤êÊý
¡¡¡Æé¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¿åºÚ¤òº¬¸µ¤«¤é¤ªÅò¤Ë¿»¤±¤Æ30ÉÃ¤Û¤É¤Ç»Ä¤ê¤ÎÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤â¿»¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë30ÉÃ¤Û¤Éè§¤Ç¡¢Îä¿å¤Ë»¯¤·¤ÆÎä¤ä¤·¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±ö¤Ï¡¢¿å¤ÎÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ1¡Á2%²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ëè§¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¿åºÚ¤Îº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢4cm¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÇò¤¤¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¡¢¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç1¡Á2Ê¬´¥Àù¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¤¹¤êÈ¤Ë£¤òÆþ¤ì¤Æ¤¹¤ê¤³¤®¤Ç»¤¤ê¡¢¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤Ã¤¿¤é¾ßÌý¡¦º½Åü¡¦ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Ï¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤¹¤êÈ¤Ç¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë¤¹¤ê¤´¤Þ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤êÈ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤Ç¡¢ÉÓ¤Ê¤É¤Î¹Å¤¤¤â¤Î¤ÇÄÙ¤·¤Æ¤â¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¤¤ÎÏÂ¤¨°á¤Ë¢¤Î¿åºÚ¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¦¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
·Ô¤¬Çò¤¯¤Æ²ÚÔú¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åºÚ¤Ï¦Â¡Ý¥«¥í¥Æ¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¾¾ºÚ¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë±ÉÍÜ²Á¤ò»ý¤Á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¾®¾¾ºÚ¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢ÍÕ»À¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î´ÞÍÎÌ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ã¡ªµíÆý¤ÎÌó2ÇÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åºÚ¤Ï¡¢±£¤ì¤¿±ÉÍÜ¤ÎÊõ¸Ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Áú¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢¿åºÚ¤Ï´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¸ÕËãÏÂ¤¨¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤·¡¢è§¤Ç¤ë¤È¥«¥µ¤¬¸º¤Ã¤ÆÎÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹