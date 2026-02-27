「実は100均で買いました♡」まじまじ見なきゃ200円ってバレない！高見え革風小物

この高級感漂うレザー調の名刺ケース…なんとダイソーで買える200円商品！縫製も丁寧で、手に取るとしっとりとした質感をしており、まるで革製品を持っているような感動があります。プチプラグッズとは思えないクオリティで、ビジネスシーンでも使いやすいアイテム。持っていて損はないので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480686318

これは高見えする！ダイソーの200円で買える革風小物をチェック

こちらの肉厚なレザー調の素材が使われているアイテム。高級感が漂う見た目ですが、その正体はなんとダイソー商品！今回ご紹介するのは、その名も『レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）』。お値段は￥220（税込）です。

100均グッズとは思えないほど丁寧な縫製が◎ステッチが美しく整っており、細部までこだわられた仕上がりです。また、手に取ると分かるしっとりとした質感も魅力で、プチプラグッズによくあるチープな印象を全く感じさせません。普段使いはもちろん仕事でも使いやすく、人前でスッと取り出しても、ダイソーのアイテムとは気が付かれないのでは…と思えるほどです。

スマートに収納できる！ダイソーの『レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）』

名刺ケースですが、ミニ財布代わりにも。両サイドにポケットが付いているので、お札と硬貨分けて収納できます。試しにダイソーで購入できるコインホルダーを入れてみましたが、まだ余裕がある印象です。

増えがちなカードの収納にももってこい。種類や用途別に仕分けて整理できるのもポイントが高いです。特にメインのスペースはしっかりマチがあるため、名刺なら約30枚ほどたっぷりと収納できます。また、フタ部分にはスナップボタンやホックが付いていないので、名刺交換の際も引っかかることなく、スムーズに開閉できます。ビジネスシーンでも使いやすいのが魅力です。

今回はダイソーの『レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）』をご紹介しました。

素材にハリがあるため、フタ部分が絶妙に浮いてくることがありますが、これは使い込んでいくうちに解消されそう。育てる感覚で愛用したくなる商品なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。