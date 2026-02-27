スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳・神戸・福岡線で3月に臨時便の運航を決めた。

運航便数は、東京/羽田〜札幌/千歳線が26便、東京/羽田〜神戸・福岡線が各6便。機材はボーイング737-800型機を使用する。

これにより運航日には、東京/羽田〜福岡線は1日14往復、東京/羽田〜札幌/千歳線は同最大11往復、東京/羽田〜神戸線は同7往復を運航することになる。航空券の発売は2月27日午前11時から開始している。

■ダイヤ

SKY915 東京/羽田（11：05）〜札幌/千歳（12：40）／3月12日・13日・15日・16日・19日・20日

SKY953 東京/羽田（13：55）〜札幌/千歳（15：35）／3月21日

SKY955 東京/羽田（20：20）〜札幌/千歳（21：55）／3月14日

SKY957 東京/羽田（20：55）〜札幌/千歳（22：30）／3月14日・15日

SKY959 東京/羽田（21：20）〜札幌/千歳（22：55）／3月13日・14日

SKY952 札幌/千歳（13：15）〜東京/羽田（15：00）／3月12日・13日・15日・16日・19日・20日

SKY954 札幌/千歳（16：35）〜東京/羽田（18：15）／3月14日・21日

SKY956 札幌/千歳（20：00）〜東京/羽田（21：45）／3月16日

SKY958 札幌/千歳（22：50）〜東京/羽田（00：30+1）／3月13日・14日・15日

SKY950 札幌/千歳（23：55）〜東京/羽田（01：35+1）／3月13日・14日

SKY901 東京/羽田（08：40）〜福岡（10：45）／3月19日

SKY903 東京/羽田（09：50）〜福岡（12：00）／3月23日

SKY905 東京/羽田（13：55）〜福岡（15：55）／3月22日

SKY902 福岡（12：45）〜東京/羽田（14：25）／3月19日

SKY904 福岡（13：25）〜東京/羽田（15：00）／3月23日

SKY906 福岡（16：35）〜東京/羽田（18：15）／3月22日

SKY911 東京/羽田（11：05）〜神戸（12：25）／3月20日・22日

SKY919 東京/羽田（20：55）〜神戸（22：15）／3月12日・13日

SKY912 神戸（13：15）〜東京/羽田（14：25）／3月20日・22日