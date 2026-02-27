100均でスゴイ商品見つけた…！溶けないって最強すぎる…！キッチン便利グッズ

冷たい飲み物を用意したのに、氷が溶けて味が薄くなる。そんな小さな不満、意外と多いですよね。ダイソーでは、凍らせて使うタイプの氷代わりアイテムが売っています。落ち着いた質感のストーン素材で、高級感のある見た目が印象的。飲み頃の温度をキープして、最後まで味が変わりにくいから、ゆっくり飲み物を楽しめます。

商品情報

商品名：ストーンアイスキューブ（3個）

価格：￥110（税込）

内容量：3個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708881

溶けて薄まらないって助かる！ダイソーの『ストーンアイスキューブ』

冷たい飲み物に氷を入れると、時間とともに薄まって、味が変わってしまう。

そんな時に便利なアイテムが、「溶けない氷」。

溶けない氷というとステンレス製のものを思い浮かべますが、ダイソーで見つけた『ストーンアイスキューブ』は、花崗岩でできています。

キューブ型で、見た目は少し高級感のある印象。落ち着いた雰囲気で、飲み物に入れても主張しすぎないデザインです。

価格は3個セットで110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

飲み頃の温度をキープ！冷やし方と使い方がポイント！

今回は2袋分を使い、コップ1杯に6個入れてみました。

説明書には「冷凍庫で2時間以上冷やしてから使用」とあったので、ビニール袋に入れて約3時間冷凍したものを使用しました。

なお、説明書には「常温の飲み物を冷やす効果はありません」との注意書きがありました。

しっかり冷えた状態で使うと、グラスに入れたときのひんやり感が分かります。

本物の氷ほどではないですが、飲み物を口に含むとちゃんと冷たく感じます。

飲み終えるまで約15分。暖房を効かせた部屋でも最後まで冷たさが続き、氷のように溶けて味が薄くなることもありませんでした。

飲み頃の冷たさを保ちたいけれど、味は変えたくないときに、積極的に使いたいアイテムです。

ただ、飲み終わってから、コップに入れた状態で数時間そのまま置いていたところ、お茶の色が少し移ってしまいました。

使い終えたら早めに洗うのが良さそうです。

お手入れ自体は簡単で、食器用洗剤が使えるので清潔を保てます。

洗って繰り返し使えるので、コスパ面も◎

今回は、ダイソーの『ストーンアイスキューブ（3個）』をご紹介しました。

冷たいドリンクをゆっくり楽しみたい人や、味が薄まるのが気になる人におすすめです。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。