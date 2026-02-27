100均でスゴイ商品見つけた…！溶けないって最強すぎる…！キッチン便利グッズ
商品情報
商品名：ストーンアイスキューブ（3個）
価格：￥110（税込）
内容量：3個入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480708881
溶けて薄まらないって助かる！ダイソーの『ストーンアイスキューブ』
冷たい飲み物に氷を入れると、時間とともに薄まって、味が変わってしまう。
そんな時に便利なアイテムが、「溶けない氷」。
溶けない氷というとステンレス製のものを思い浮かべますが、ダイソーで見つけた『ストーンアイスキューブ』は、花崗岩でできています。
キューブ型で、見た目は少し高級感のある印象。落ち着いた雰囲気で、飲み物に入れても主張しすぎないデザインです。
価格は3個セットで110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
飲み頃の温度をキープ！冷やし方と使い方がポイント！
今回は2袋分を使い、コップ1杯に6個入れてみました。
説明書には「冷凍庫で2時間以上冷やしてから使用」とあったので、ビニール袋に入れて約3時間冷凍したものを使用しました。
なお、説明書には「常温の飲み物を冷やす効果はありません」との注意書きがありました。
しっかり冷えた状態で使うと、グラスに入れたときのひんやり感が分かります。
本物の氷ほどではないですが、飲み物を口に含むとちゃんと冷たく感じます。
飲み終えるまで約15分。暖房を効かせた部屋でも最後まで冷たさが続き、氷のように溶けて味が薄くなることもありませんでした。
飲み頃の冷たさを保ちたいけれど、味は変えたくないときに、積極的に使いたいアイテムです。
ただ、飲み終わってから、コップに入れた状態で数時間そのまま置いていたところ、お茶の色が少し移ってしまいました。
使い終えたら早めに洗うのが良さそうです。
お手入れ自体は簡単で、食器用洗剤が使えるので清潔を保てます。
洗って繰り返し使えるので、コスパ面も◎
今回は、ダイソーの『ストーンアイスキューブ（3個）』をご紹介しました。
冷たいドリンクをゆっくり楽しみたい人や、味が薄まるのが気になる人におすすめです。
ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。