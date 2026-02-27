お得すぎるよ！「ロフトで買ったら1000円近く…！」便利で可愛い100均お弁当グッズ

早くもセリアには、春らしいお弁当グッズが登場。その中で、ちょっと変わったアイテムを見つけました！ゆる可愛い表情のくまちゃんがモチーフのゆでたまご専用ケース。耳付きの凝ったデザインに癒されます♡ロフトでも売られている1,000円近くする商品にそっくりなのに、セリアなら100円とお得ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ゆでたまごケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.6×6.3×高さ7.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4940170039119

可愛くて便利なそっくりアイテムが100円！セリアの『ゆでたまごケース』

最近セリアの店頭には、早くも春らしいお弁当グッズが並んでいます。その中で、ちょっと変わったアイテムが目に留まり購入してきました。

今回ご紹介するのは、こちらの『ゆでたまごケース』という商品。殻付きのゆでたまごをそのまま入れられる、持ち運びに便利なケースです。

筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

くまちゃんの耳付きデザインで、見た目のクオリティ抜群！ゆる可愛い表情もたまりません♡

以前ロフトで見つけた『たまごケース みるくねこ ムームー』という商品にそっくりな雰囲気です。

また、ロフトの商品は1,000円近い価格で販売されていますが、セリアの商品は110円（税込）！構造もよく似ているのに、こちらのほうがお得です。

蓋の両サイドにある留め具を外すと、蓋が開くシンプルな構造で使いやすいです。

ただし、ゆでたまご専用のケースとなっており、生卵は入れることができません。

お弁当用やレジャーなどに、ゆでたまごを持ち運ぶためのグッズとなっています。

Mサイズの卵が余裕をもって入る！殻の持ち帰りにも◎

約5.6×6.3×高さ7.3cmと、Lサイズの卵を想定したサイズになっていますが、卵の大きさや形状によっては入らない場合もあります。

今回はMサイズの卵を入れてみましたが、余裕をもって収まりました。

ゴミを捨てる場所が無い場合、食べ終わったあとの殻を入れて持ち帰るのにも便利！

お弁当にプラスしやすく、栄養・体型管理などをしている方にもピッタリなアイテムですよ。

今回は、セリアで見つけた『ゆでたまごケース』をご紹介しました。

可愛さと利便性を兼ね備えた優秀なアイテムが、100円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。