肉でがっつり＆柑橘でさっぱり！５０店舗が大集結「九州グルメフェス」６０年以上博多で愛され続けるソウルフードも　阪急うめだ本店で３月２日（月）まで

阪急うめだ本店２月２５日に始まった「九州グルメフェス」！九州のおいしいお店、関西初登場の１０店舗を含む５０店舗が大集結しています。



注目は、九州が誇る「肉料理」と「かんきつスイーツ」。



例えば、豚ハラミ肉とキャベツにたっぷりのにんにくを加えて炒める焼肉鉄板！６０年以上博多で愛され続けるソウルフードで、イートインコーナーで味わうことができます。



九州の肉グルメはほかにも。Ａ５ランク・宮崎牛の希少部位ザブトンなどを使った豪華ステーキ弁当や、黒豚のトンカツ・黒毛和牛の焼き肉・桜島鶏のてり焼き、鹿児島産の３種類のブランド肉が堪能できるカツサンド。さらに、佐賀県のカレーの名店が手掛ける佐賀牛をたっぷり使ったカレーパンなども堪能できます。





かんきつスイーツは、福岡産のデコポンとレモンを使ったジェラートや、熊本県産のデコポンを使ったクリームソーダ、かんきつ２種類をはさんだどら焼きなども。（阪急うめだ本店・企画担当 黒坂航平さん）「肉のお弁当などを食べていただいたあとにスイーツを食べていただいて、会場に少しでも長くいて楽しんでいただければと。その部分で財布のひもが少しゆるんでいただけるとありがたいと思っています」阪急うめだ本店の９階催場で開催中の「九州グルメフェス」は３月２日（月）までです。