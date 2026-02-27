ブルージェイズの岡本和真選手が日本時間27日、マーリンズとのオープン戦に出場し3打数1安打2打点の活躍を見せました。

昨季のワールドシリーズでも大活躍したウラジーミル・ゲレロJr.選手やジョージ・スプリンガー選手、アレハンドロ・カーク選手、アーニー・クレメント選手などが名前を連ねたこの試合。岡本選手は「6番・サード」で先発出場しました。

1回裏の第1打席では、チャンスでサードゴロに倒れた岡本選手。3回裏の第2打席も先頭打者として打席に立ちましたが打ち取られます。それでも5-2とリードした4回裏、1死満塁の場面で第3打席をむかえると、速球をとらえレフトへの2点タイムリーツーベースを放ちました。岡本選手はその直後に代走が送られ、この日はお役御免となり、ベンチに下がりました。

試合後、岡本選手はインタビューに対応。自身の打席を振り返ると、タイムリーを打った場面では追い込まれつつも結果を残せたことに納得を示しました。

またここまで予定通り4試合に出場し「実戦感覚や守備感覚をこっちに来て、一旦経験できたのは良かった。日本と全然違う進み方をしているので、4試合で一応慣れたのではないかなと思う。オープン戦とシーズンは違うと思うので、しっかりと準備していきたい」と今後に向けた意気込みを語りました。

岡本選手は、このあとWBCに出場する日本代表に合流予定。またブルージェイズには、他にもWBCに出場する選手が多く所属しており、このキャンプで新加入の岡本選手と幾度となくコミュニケーションを取る姿をみせたゲレロJr.選手も、ドミニカ共和国の代表に選出されています。そして記者からゲレロJr.選手との対戦実現の可能性があることについて感想を求められた岡本選手は、「本当にそうなればうれしいですし、僕たちも頑張らないといけない。僕が来てまだちょっとですけど、グラウンドで会えるように頑張りたい」と話し、新天地のチームメートと良好な関係を築きつつあることや、互いに切磋琢磨しあう関係であることをうかがわせました。