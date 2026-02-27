堺雅人、“17年間舞台に出なかった理由”回答「嫌いなわけでもないんです」
俳優の堺雅人が27日、都内で行われたPARCO PRODUCE 2026『スリーゴースト』制作発表会見に登壇。17年ぶりの舞台出演となる堺が、舞台に出なかった理由を問われる場面があった。
【集合ショット】17年ぶりの舞台出演に満面の笑みを浮かべる堺雅人
本作は、劇作家・サイモン・スティーヴンス氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲。6年にわたる準備を経ての上演となる。演出は、ショーン・ホームズ氏が担当する。
堺は、2009年に上演された劇団☆新感線『蛮幽鬼』以来、約17年ぶりの舞台出演となり、本作では主人公・ジョウ（Joe）を演じる。
17年間、舞台に出なかった理由を問われた堺は「理由もないんです。たまたまなかっただけ」とあっさり回答。「嫌いなわけでもないです」と話し、「フジテレビの番組（『リーガル・ハイ』）で裁判所のシーンがあって、弁護士の役だったのですが、舞台みたいだなと思いましたが、だからと言ってやり方が変わるわけもなく」と、舞台と映像を区別することなく、取り込んでいると語った。
「不安もない」と語っていた堺だが、会見中に「『久しぶりに舞台だ』と言われ、緊張しました。失敗したらそのままバレちゃうんだよね」と姿勢を正していた。
堺のほか、倉科カナ（ジョウの現パートナー、ミカの妹・ハンナ役）、伊勢佳世（ジョウの元恋人、ハンナの姉・ミカ役）、迫田孝也（ジョウの友達・ユウゴ役）、sara（ダンの元クラスメート・サラ役）、小日向星一（ミカの元教え子・ダン役）、高畑淳子（ジョウの母・マリ役）、段田安則（ミカとハナの父・ケン役）が共演する。
同公演は、10月に東京・PARCO劇場で上演され、11月から12月にかけて、大阪、福岡、愛知、岡山、宮崎をめぐる予定。
会見には、サイモン・スティーヴンス氏、ショーン・ホームズ氏も登壇した。
【集合ショット】17年ぶりの舞台出演に満面の笑みを浮かべる堺雅人
本作は、劇作家・サイモン・スティーヴンス氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲。6年にわたる準備を経ての上演となる。演出は、ショーン・ホームズ氏が担当する。
堺は、2009年に上演された劇団☆新感線『蛮幽鬼』以来、約17年ぶりの舞台出演となり、本作では主人公・ジョウ（Joe）を演じる。
「不安もない」と語っていた堺だが、会見中に「『久しぶりに舞台だ』と言われ、緊張しました。失敗したらそのままバレちゃうんだよね」と姿勢を正していた。
堺のほか、倉科カナ（ジョウの現パートナー、ミカの妹・ハンナ役）、伊勢佳世（ジョウの元恋人、ハンナの姉・ミカ役）、迫田孝也（ジョウの友達・ユウゴ役）、sara（ダンの元クラスメート・サラ役）、小日向星一（ミカの元教え子・ダン役）、高畑淳子（ジョウの母・マリ役）、段田安則（ミカとハナの父・ケン役）が共演する。
同公演は、10月に東京・PARCO劇場で上演され、11月から12月にかけて、大阪、福岡、愛知、岡山、宮崎をめぐる予定。
会見には、サイモン・スティーヴンス氏、ショーン・ホームズ氏も登壇した。