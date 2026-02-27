Åì³¤¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ë¡¡»°½Å¸©¤ÈÀÅ²¬¸©¤ÏÌÀÆü28Æü°Ê¹ß¤â¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü27Æü(¶â)¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬²óÉü¤·¤ÆÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü27Æü(¶â)¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï»°½Å¸©¤òÃæ¿´¤Ë±«
º£Æü27Æü(¶â)¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Ä«¤«¤é±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ËÈ¼¤¦±«±À¤¬¡¢À¾¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢»°½Å¸©¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤Ç¤â¡¢Ìë¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æüº¹¤·¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç17¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚÆü(28Æü¡Á3·î1Æü)¤ÎÅ·µ¤
ÌÀÆü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¼¡Âè¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç±À¤ÎÂ¿¤¤½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃëÁ°¤«¤é¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÈôÂÍËÌÉô¤Ê¤É´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢Í¼Êý¤Þ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ï»ß¤ó¤Ç¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÀÅ²¬¤Ç19¡î¡¢´ôÉì¤Ç17¡î¡¢ÄÅ¤Ç14¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÇöÃå¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢É÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª½Ð³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3·î1Æü(Æü)¤Ï¡¢À¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï´Ë¤ß¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÚÍË¤è¤ê¤âÉ÷¤Ï¼ý¤Þ¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±À¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï¡¢ÅÚÍË¤è¤ê¤âÎä¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤È´ôÉì¤Ç19¡î¡¢ÄÅ¤Ç16¡î¡¢ÀÅ²¬¤Ç17¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µ´Ö²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬¡¡»°½Å¸©¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
ÌÀÆü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢É÷¤â¶¯¤¯¿á¤¯¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤¬Â·¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î1Æü(Æü)¤â¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»°½Å¸©¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»°½Å¸©¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤â¡¢¼¡Âè¤ËÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢³°½Ð»þ¤Ë²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¡¡ÉþÁõÊÔ
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉþÁõ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ÍÎÉþ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¡¢ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ä´é¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤Î¹¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤¹¤ëÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÄ¹¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÂÞ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ËÉÕÃå¤¹¤ë²ÖÊ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
