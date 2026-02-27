山形県西川町の菅野大志町長による町職員などに対するパワーハラスメント疑惑を巡り、調査に当たってきた町議会の「百条委員会」の調査報告書が27日、示されました。報告書では菅野町長による複数のパワハラ行為を認定しました。



この問題は、退職した西川町の元職員が、在職中に菅野大志町長から襟元をつかまれて町長室に連れ込まれるパワハラを受けたと訴えたことなどを受け、町議会の調査特別委員会、いわゆる百条委員会が調査を行っているものです。

百条委員会は去年4月に設置され、菅野町長らの証人尋問などを行ってきました。

27日に開かれた西川町議会の臨時議会で、調査結果をまとめた報告書の内容が示されました。

報告書によりますと、訴えがあった菅野町長による元町職員への襟元をつかむなどの行為を「パワハラに該当する」と認定しました。

また、別の複数の町職員に対する長時間にわたる叱責やミーティングと称した勤務時間外の個人面談など複数の行為についても、パワハラを認定しました。

一方、町議会議員の写真を無断で撮ってSNS上に公開した行為については、パワハラに認定はしなかったものの、議員の名誉を棄損した「違法行為」に当たると指摘しました。

その上で報告書では、菅野町長が職務を続ける意向を持っているのであれば、本人が反省の弁を述べるだけの対応では足りない、と提言しました。

