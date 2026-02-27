お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、男友達から贈られた「100本のバラの花束」を巡り、スタジオで激しい追及を受ける一幕があった。

【映像】問題となった誕生日の写真

2月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組冒頭、先月誕生日を迎えた稲田に対し、ぺえが「今日、誕生日プレゼント持ってこようと思ってたの。すっごいセクシーなランジェリーを」と仰天告白。しかし、「昨日、表参道に行こうかと思ったんだけど、ちょっと……面倒くさくなって行かなかった」と、結局何も用意していないことを明かす。これに稲田は「喋りすぎやって、全部本音を！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。

そんな中、RIHOが注目したのは稲田がSNSに投稿した1枚の写真だった。そこには稲田が巨大なバラの花束を抱えて微笑む姿が写っており、RIHOは「これ誰からもらったの？」と鋭く追及。稲田が「男友達」から100本のバラを贈られたことを明かすと、ぺえは「バラってラブな気持ちがあってこそのプレゼントな気がしちゃう」といぶかしげな表情を浮かべた。

稲田自身も、そのあまりの重さに「こんな花束くれるなんて、結婚したんかと思った」と本人に伝えたという。しかし、相手の男性からは「結婚は108本でしょ？」と返されたといい、この絶妙な切り返しにMC陣は驚きの声を上げた。

このやり取りに対し、ぺえは「『8本足りないから、あなたのことは好きじゃないよ』っていう……」と、あえて突き放した解釈を披露。期待をへし折るような鋭い分析に、稲田は「そんなん言ってない！」と即座に否定し、スタジオは大きな笑いに包まれた。