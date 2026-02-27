梨花、東京の自宅・一軒家を公開 こだわりのインテリアを紹介「夢みたいな部屋」「センスが最高で大好き」
モデルでタレントの梨花（52）が26日、自身のYouTubeチャンネルでショート動画を更新。40歳のときに建てた東京の自宅・一軒家でのこだわりのインテリアを公開した。
【動画】「椅子とか照明がすごい好き」梨花のこだわりがあふれる東京の自宅・一軒家
梨花は「東京の自宅でROOM TOURインテリアのこだわりを公開！」と題した動画で、「椅子とか照明がすごい好き」と話しながら新しい家具を開封する様子を公開。他にも、こだわりの小物やスタイリッシュで洗練されたインテリア、広々としたベッドが置かれた寝室がアップされている。
スタイリッシュな自宅に「センスが最高で大好き」「素敵」「梨花さんの世界観、センス、スタイル大好き 憧れ」「夢みたいな部屋」などの声が寄せられていた。
梨花は1993年より『JJ』『CanCam』などのファッション雑誌でモデルとして活躍、同時に歌手としてCDデビューを果たす。一時期バラエティにも積極的に出演していたが、2007年頃よりモデル業を優先している。11年11月に長男を出産したことをきっかけに、15年に米ハワイに移住。24年9月にカリフォルニアに引っ越したことを報告していた。
