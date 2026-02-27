近年、さまざまな企業や団体で＜不祥事＞が発覚する事案が相次いでいます。しかし「その陰では、真面目に業務に取り組んでいた人が不正や不法行為の“犯人”として糾弾されるケースが少なくない」と指摘するのは、プリンシプル・コンサルティング・グループ代表取締役でコンプライアンス問題のプロである秋山進さんです。そこで今回は、秋山さんの著書『企業不祥事の真相 「普通の人」を悪者に仕立てる歪んだ構造』より一部引用、再編集してお届けします。

【書影】ニュースでは報道されない「普通の組織」に潜む罠を、コンプライアンス問題のプロが解説。秋山進『企業不祥事の真相 「普通の人」を悪者に仕立てる歪んだ構造』

DeNAの医療・健康情報サイト「WELQ」の誤情報問題

DeNAの誤情報問題とは、同社が運営していた医療・健康系キュレーションサイト「WELQ」において、誤情報や他サイトからの盗用に近い低品質記事が多数公開され、2016年に大炎上した事件である。批判の高まりを受け、同年11月にWELQは全記事を非公開化、12月にはWELQを含む全10サイトの閉鎖を発表し、社長（当時）が謝罪会見を行った。

PV最優先で事業特性を軽くみたツケ

当時、キュレーションサイトはIT企業にとって短期間でPV（ページビュー）を稼ぎ、広告収入などで収益化する手法として注目されていたが、専門性と正確性が不可欠な医療分野にまで同じモデルを無批判に適用したことが、大きな問題となった。

DeNAは、ゲームやSNS領域で急成長を遂げたIT企業であり、2014年からキュレーションメディア事業の強化に乗り出した。同年10月、住まい・インテリア情報を扱う「iemo」、翌2015年に旅行系「Find Travel」をそれぞれ買収し、両社を創業したC氏を執行役員に迎えた。

C氏はサイバーエージェント退社後に複数の事業を立ち上げ売却してきたシリアルアントレプレナーであり、ウェブマーケティングや事業開発に強みを持っていたが、医療法や薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）といったヘルスケア分野特有の規制や専門知識は有していなかった。

当時の組織的背景

当時、DeNA社内ではゲームに次ぐ新たな収益の柱としてキュレーション事業に期待が寄せられ、経営陣は「短期間で多ジャンルのサイトを立ち上げ、PVを急拡大させる」ことを重視していた。これを受け、C氏が統括するチームは、ファッションや暮らし分野だけでなく、医療・健康分野にも参入した。

しかしこの領域は医療法や薬機法による厳しい規制があり、誤情報が利用者の健康や生命に直結するリスクを伴う。通常であれば専門家の監修や法規制遵守の体制を整えるべきところ、DeNAのキュレーション事業では、「まず記事数を増やしてSEO（検索エンジン最適化）を強化し、検索上位を狙う」というITビジネス主導の方法論が優先されていた。

こうした組織的背景のもと、医療・健康分野への参入に際しても他領域と同様に大量の外部ライターを起用し、専門家によるチェック体制を整えないまま記事を量産した。その結果、医学的根拠が不明確な内容や、他サイトの文章をほぼそのまま流用したリライト記事が横行した。

リライト担当者の多くは専門知識を持たず、インターネット上の断片的情報をつぎはぎするケースも目立ち、根拠のない健康法や誇張表現が氾濫した。WELQ運営部門はPVの伸びを最優先し、内容の精査は後回しにされていたのである。

問題発覚後もなお甘い認識

2016年秋以降、有識者や競合メディア、利用者からの厳しい指摘が相次ぎ、WELQの記事が大量の誤情報や不適切な引用を含むことが明らかになった。

当初、DeNA本体は事態を深刻に受け止めていなかったフシがあるが、メディア報道やSNSでの炎上、社会的批判の高まりを受け、同年11月末にWELQ全記事を非公開化、12月初旬に閉鎖を発表した。さらに他のキュレーションサイトも順次公開停止とし、12月7日に謝罪会見を実施した。しかし、その場に事業責任者であるC氏は同席せず、詳細な経緯説明も行われなかったため、「なぜここまでずさんな運営がまかり通ったのか」という疑問は残ったままだった。

2017年3月、DeNAの第三者委員会が調査報告書を公表し、キュレーション事業における著作権侵害や医療情報の信頼性欠如、倫理面の問題、そしてガバナンスの不備を指摘した。C氏も同月、執行役員などの役職を辞任する意向を示し、事業責任を取る形となった。

調査のなかで明らかになったのは、「ゲーム以外の新たな収益源を早急に確立する」という経営目標が先行し、経営陣からトップダウンで「10種類のキュレーションサイトを短期間で立ち上げる」よう指示されていた事実である。C氏は自身の得意とするITマーケティング手法を用いて多ジャンルへの展開を推進したが、医療のように専門性と法規制遵守が不可欠な領域においても同様の方法で記事を量産し、その結果、ユーザーの生命・健康に関わる情報の信頼を大きく損なったのである。

社会の信頼を失う組織的失敗

WELQ騒動は、IT企業がスピードとPV至上主義で事業を拡大する一方、医療分野特有のリスクや規制への対応を怠り、専門家を配置することなく突き進んだ組織的失敗といえる。

短期的な成果を優先した経営からの指令と、統括責任者の非専門性が組み合わさって、結果として「炎上商法」に近い形でアクセス稼ぎが目的化した。その結果、DeNAは社会的信頼を大きく失い、医療・健康分野でのビジネス展開を自ら断念せざるを得なくなったのである。



第三者委員会の調査でも、経営トップは事業内容に深く関与していなかったこと、また事業トップであるC氏は、ITマーケティングに熟達していた一方で医療・健康分野の専門知識を欠いていたことが指摘された。医療・健康に関する情報提供が持つ事業リスクや規制遵守の必要性について、十分な議論が行われた形跡はなく、結果として医療分野におけるリスク評価は後回しにされたものと考えられる。

参考：ディー・エヌ・エー第三者委員会「調査報告書（キュレーション事業に関する件）」2017年3月11日

「素人トップ」×「過度のスピード重視」は要注意

WELQ問題は、大企業が新規ビジネスを進めるなかで、法的・技術的あるいは社会的リスクを過小評価し、結果的に重大な不祥事へ発展した事例である。以下の特徴がみえる。

第1に、経営トップや事業責任者の専門知識不足である。統括責任者が医療法や薬機法といった規制の知見を持たず、IT的手法を医療・健康分野にそのまま適用した結果、大量の誤情報を生んだ。

第2に、スピードと収益性を優先した結果、リスク評価が後回しになった点である。多サイト同時立ち上げという目標のもとで専門家による監修や法務チェックが軽視された。こうして新規事業拡大が目的化し、安全性やユーザー保護が後ろに退いた。

第3に、不祥事発覚後の対応で説明責任を果たせなかった点である。責任者が謝罪会見に同席せず、経緯説明も不十分であった。

総じて、大企業であっても専門性を要する領域に十分な準備なく参入し、短期的成果を急げば、重大なリスクが顕在化する。経営トップは最低限の法務・セキュリティ・業界固有の知識を持ち、必要に応じて専門家を配置する体制を整えなければならない。スピードやリスクテイクを否定するものではないが、一度の不祥事がブランドと事業基盤を大きく損ない、その回復には長い時間とコストを要する。

この事例は、「急成長を狙う企業ほど、リスク管理を軽視してはならない」こと、そして「その重要性を理解できるトップ人材の配置が不可欠であること」を示している。

※本稿は、『企業不祥事の真相 「普通の人」を悪者に仕立てる歪んだ構造』（日経BP 日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。