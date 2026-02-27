人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、飲み会で意中の男性を射止めるための驚きのハンティング術を明かした。「トイレの前で男をゲットする」というパワーワードとともに語られた、あまりに具体的で大胆なテクニックにスタジオは騒然となった。

【映像】飲み会テクを披露した人気YouTuber

2月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組では、3時のヒロイン・かなでらによる「ラブホテル女子会」のVTRをきっかけに、スタジオのMC陣が「飲み会でのアピール方法」についてトークを展開。紅しょうが・稲田が「相手と同じ飲み物を一生一緒に飲む」という、健気ながらも執念を感じさせる「一緒に走る」テクニックを披露する中、RIHOはさらに一枚上を行く手法を告白した。

RIHO流のテクニックとは、気になる男性が席を立った瞬間を見計らい、出てくるタイミングに合わせて自らもトイレへ向かうというもの。「トイレの前で鉢合わせする」という状況を意図的に作り出すことで、2人きりの空間を確保するのだという。これにはぺえも「普通に、めちゃくちゃいい」と絶賛した。

さらに驚くべきは、その成功率の高さだ。これまでにその手法で上手くいったことがあるか問われると、RIHOは「ある」と即答。「私は本当にトイレの前で男をゲットする」と豪語し、実際にトイレの前でキスをした経験まであることを赤裸々に明かした。この衝撃の事実に、ぺえは思わず「トイレ前の女」と命名。スタジオは爆笑と驚きに包まれ、人気YouTuberの意外な肉食系の一面が浮き彫りとなった。