新木優子、“分厚すぎる”シール帳が話題「電話帳くらい分厚いww」「あまりにも平成女児」 鈴木友菜がシール交換の様子を公開
モデル・俳優の新木優子（32）が26日、モデル・鈴木友菜（33）のインスタグラムに登場。2人がシール交換を楽しむ様子が公開され、ファンから反響が寄せられている。
【動画】「電話帳くらい分厚いww」新木優子が披露した“分厚すぎる”シール帳
鈴木は「優子ちゃんと念願のシール交換できた」とつづり、動画をアップ。互いのシール帳を交換し、楽しそうにながめ、「これがいい」「どうぞ！」と交換を成立させていく様子が収められている。
ほほ笑ましい2人の様子に、ファンからは「久しぶりにお2人のツーショット見れて嬉しい」「2人とも可愛い〜 癒しの空間です」「可愛い世界でほっこりしました」「あまりにも平成女児」などのコメントが寄せられたほか、新木の“分厚すぎる”シール帳に「すごいー大量」「でっっっかい」「ちょw 電話帳くらい分厚いww」と注目する声が集まっている。
