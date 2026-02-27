ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが、自身の「夜の営み」を撮影し、パートナーと共に反省会を行うという驚きのルーティンを明かした。お笑いのネタ作りさながらのストイックな姿勢に、共演者からは驚きと困惑の声が上がっている。

【映像】夜の営みを撮影している人気女芸人

2月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

新企画「“本音はベッドの上で”女子会編」では、3時のヒロインのかなで、グラビアタレントの清水あいり、きょんちぃの3人がラブホテルに潜入。密室でのトークが盛り上がる中、きょんちぃは「iPhoneやiPadに（営みの動画が）いっぱい入っている」と赤裸々に告白した。

驚く周囲をよそに、きょんちぃは「ネタ動画と同じ感覚。後で確認して、ここ直そうとか思う」と撮影の意図を説明。パートナーと一緒に動画を見返し、「つかみをもっと短くしよう」「ちょっと中だるみしてる」などと、より良いクオリティを目指して“ブラッシュアップ”を重ねているという。この独特すぎる感性に、スタジオのぺえは「ヤバい、ヤバい」と戦慄し、RIHOも「TikTokを撮るみたいな感じなのかな」と衝撃を受けていた。