衆院予算委員会は２７日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑が行われ、２０２６年度予算案の実質的な論戦が始まった。

首相は年内改定を目指す国家安全保障戦略など安保３文書で、経済安全保障分野を主要な議題に扱う考えを示した。政府・与党は予算案の年度内の成立を目指す。

自民党の小林政調会長は質疑で、安保３文書改定について「防衛力強化だけに狭く閉じないよう、経済安全保障について体系だった基軸のある考え方を示してほしい」と要望した。首相は安保の領域を「伝統的な領域から経済技術の分野に大きく拡大している」と指摘した上で、「経済安全保障も主要な課題としていく。自立性は日本を守ることになる」と応じた。

首相は、消費税減税や給付付き税額控除の制度設計を議論する超党派の「国民会議」で合意が得られた場合、関連法案について「意見がまとまったら、（秋の）臨時国会の早めに提出させていただきたい」と述べた。

安定的な皇位継承策を巡っては、首相は「（政府の）有識者会議の報告でも皇統に属する男系の男子に限ることが適切とされており、私としても尊重している」と述べた。

小泉防衛相は、中国政府が日本の企業などに対して軍民両用（デュアルユース）製品の輸出を禁止したことについて「抑止力、対処力の強化の観点から、特定国に依存しない防衛産業のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を進めることが喫緊の課題だ」と強調した。

政府・与党は予算委での審議を着実に積み上げ、予算案の年度内成立を図る構えだ。一方、野党は「充実した審議が必要」として、年度内成立を前提にせず暫定予算案を編成するよう求めている。予算委では、審議日程のあり方を巡って激しい論戦が予想される。

基本的質疑は３月２、３日にも行われる。