俳優山賢人（31）が27日までにインスタグラムを更新。25日に都内で開かれた、主演映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、3月13日公開）のジャパンプレミアのオフショットを公開した。

山は、サンローランのベージュフォンセ（濃いベージュ）色のジャケットとパンツに、鬱金（ウコン）色のシャツを合わせた。ジャケットを腕まくりした袖口に鬱金色のシャツがのぞく、ラフな雰囲気のおしゃれな着こなしを披露している。ゴールデンカムイの金をモチーフにしたファッションとみられ、劇中で演じる「不死身の杉元」杉本佐一のワイルドな雰囲気をまとった。ジャケットはフォーマルでは腕まくりはしないのが基本だが、カジュアルではあり。着こなすにはセンスが問われるが、山はさすがの着こなしを見せている。

インスタでは、アイヌの少女アシリパを演じた山田杏奈（25）の純白ドレス姿での2ショット、第七師団の狙撃手尾形百之助役の眞栄田郷敦との3ショットも公開している。

ゴールデンカムイは明治末期の北海道を舞台に、一獲千金を狙う個性的なキャラクターたちがサバイバルを繰り広げる人気シリーズで、24年に映画第1弾が公開され、その後ドラマも放送された。

山のインスタには、ファンから「賢人くん、お洒落なスーツ素敵です」「素敵なスーツの着こなしかっこいいですね」「スーツ、めっちゃ似合う」「可愛い衣装もゴールデンカムイ風で可愛い」など、さすがの着こなしに称賛の声が相次いだ。