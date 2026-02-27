「＜ご近所トラブル＞に関するアンケート調査結果」（株式会社メディアシーク）によると、4人に1人が「これまでに近所とのトラブルを経験したことがある」と回答。その内容は「騒音（生活音・ペット・楽器など）」「駐車や通行に関する問題」が上位に上がっている。監視、悪口、嫌がらせ……。一度住んでしまうと、面倒な人たちからなかなか逃げられない――。大田佐智子さん（仮名・宮城県・パート・63歳）は、引っ越してきた新興住宅街のお向かいさんと、一度は仲良くなったものの……。

* * * * * * *

いわれのない罪をおしつけられて

今から10年前、新興住宅街に引っ越してきた頃の出来事です。

そこはマイホームが200軒並ぶ、いわゆる戸建て団地と言われている場所で、子育て世帯が多く住んでいました。わが家には子どもがおらず共働きだったため、普段は近所の住民と顔を合わせることがありませんでした。

ある休日、向かいの家の窓に猫がちょこんと座って外を眺めている姿に目が留まりました。わが家にも飼い猫がいたので、すぐにそちらのお宅の住人と仲良くなりました。

その人は70代のひとり暮らしで、後ろで束ねた長髪が印象的な男性でした。子どもたちはすでに独立し、遠方に家庭を持っていて孫はいないとのこと。

わが家にも子どもがいないので、お互い子どもや孫の話題が出ることはなく、むしろ飼い猫の話題で盛り上がります。ペットフードはどこのメーカーかとか、猫砂はどこで購入しているのかとか、他愛のない会話で友好的な関係を保っていました。

ところがある日、｢ご近所の庭の芝生の上に猫がフンをして困る｣という回覧板が回ってきたのです。最初は、引っ越してきたばかりのわが家が疑われて不快な思いをしました。

「うちは完全室内飼いなので、絶対外には出さない」とご近所の主婦たちに説明しても、「本当？ どうだかねえ」と信じてもらえませんでした。後でお向かいの独居男性に、この住宅街で働いている主婦は私だけなので、バカにされているのだと聞かされました。

「働いたら負け」なのだそうです。なんだ、それ？ と思いましたが、相手にしてもしょうがないので気にしないことにしました。

しかしなんと後日、お向かいの男性が、自分の飼い猫を外に出しているところを偶然見てしまったのです。こちらに気づいた男性は、ハッとしてバツの悪そうな顔をしながら「ああ、大変！ みーちゃん（猫）が脱走しちゃったよ！ みーちゃん！ みーちゃん！」と、しらじらしい態度をとり始めました。

役者かと思うほどの見事な演技力に、開いた口が塞がりません。それに気づいたご近所の主婦たちが、協力して一生懸命飼い猫探しをしているのですから呆れます。みんな、騙されているとも知らずに……。

不気味な長い白髪がわが家の前に落とされる

しかしこういうことが何度も繰り返されると、さすがにご近所の主婦たちも怪しいと気づき始めます。やがて、よその家の芝生の上にフンをしているところを目撃されたことから、お向かいの男性の飼い猫の仕業だとバレてしまいました。

これでわが家の疑いは晴れ、ホッとしたのも束の間。この日を境に、彼の態度がよそよそしくなってきたのです。

挨拶しても無視するようになり、時々わが家の玄関前に長い白髪が落ちているのを見かけるようになりました。ほうきで掃いても、白髪がほうきに絡みついて、不気味に感じます。

ある日掃除中にふと見ると、向かいの家から彼がニヤニヤしながらこちらを見ているのです。まるで、ザマアミロとでも顔に書いてあるかのような表情で、いっそう不気味でした。

また別のある日、こっそり外をチェックしていたら、お向かいの男性がわが家のほうに歩いてくるなり、束ねている髪をほどき、その髪を指でとかしているのに気づきました。もしかして……と思い玄関先に出てみたところ、やはり毛が落ちていました。

わざわざわが家の玄関前まで来て髪の毛を落としていくなんて、嫌がらせ？ というか明らかに不法侵入では？ と思い警察にも相談したのですが、曖昧な対応で、結局解決に至りませんでした。

それからしばらく、彼を見かけない日が続きました。後日、久々に顔を合わせたところ、短く刈ったボウズ頭になっていました。驚いて理由を聞けば、入院して抗がん剤治療中とのこと。その間、飼い猫はペットホテルに預けたのだそうです。

遠方に住んでいる子どもたちは一度も顔を見せないと聞いて、なんだか哀れに思えてきて……。今までのことは水に流し、なるべく親切に接することにしよう、と決めました。

それなのに、彼の態度は悪くなる一方。この住宅街で子どもがいないのはお宅だけだから、お宅は浮いているだの、将来夫に先立たれたら老後は寂しくて惨めな人生を送ることになるだの、言いたい放題なのです。

その後、私は転職してフルタイムで働くようになり、お向かいの男性とは顔を合わせることもなくなりました。1年ほどたったある日、向かいの家に整理業者が入り、荷物を運び出しているのが見えました。

ご近所の噂によると、ついに男性が亡くなったのだそうです。しかし遠方の子どもたちは遺骨を引き取らないとのこと。もしもそうだとしたら、無縁仏となるのでしょうか？

最後の最後まで、惨めな人生を送ってきたのはどっちだよ、と腹立たしくもあり悲しくもあります。私は今も同じ家に住んでいますが、向かいは空き家のままです。どうかあの方が、天国で安らかに過ごされますように。

ご近所トラブルに悩んだときは

加藤さんは、近隣のおばさん達の「近所姑」ぶりに耐え切れず、引っ越すこととなりました。

加藤さんのように、良い環境だと思って家を買っても、ご近所の方々の様子までは住んでみないとわからないもの。

ご近所とトラブルになった時、どこに相談すればよいのでしょうか。

法律の総合案内所「法テラス」では、近隣トラブルに関する相談も受け付けています。

●法テラス「近隣トラブル」

https://www.houterasu.or.jp/site/faq/kinrin-trouble.html

犯罪に当たるのか分からないけれど、近隣からの嫌がらせや脅迫など警察に相談したいことがあるときには、警察相談専用電話「＃9110」番が利用できます。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。

●警察に対する相談は警察相談専用電話 「＃9110」番へ

https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html

※婦人公論では「読者体験手記」を随時募集しています。

現在募集中のテーマはこちら

アンケート・投稿欄へ