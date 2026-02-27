漫画家で漫画評論家の飯田耕一郎さんが死去したことがわかり、SNS上では関係者から驚きと悲しみの声が広がっている。

親戚にあたる音楽ライターの吉本秀純氏が27日までに自身のX（旧ツイッター）で「私の母方の叔父である漫画家／評論家の飯田耕一郎さんが、昨夜（25日）に急逝したとの連絡がありました」と伝えた。飯田さんは自身のXを25日まで更新しており、25日に「帰宅してテレビ付けたら3日連続で太れない検証で食べまくるとかの番組、よくこんなアホくさい企画をやってるなとチャンネルを変える」と投稿したのが最後となった。

漫画家のいしかわじゅん氏は「飯田耕一郎が亡くなった！？こないだ会ったばっかりだよ。ええっ！？なにがあったんだ。飯田くん！」と突然の訃報に驚きをつづった。

女優の中江有里は「飯田耕一郎さんがお亡くなりになりました」と伝え、「何度もお目にかかって、昨年は文学フリマにもお出でいただき、また近々お目にかかれるものと思っていたのに。。。」と悔やんだ。

手塚治虫さんの長女で手塚プロダクション取締役の手塚るみ子さんは「飯田耕一郎先生の訃報、あまりに突然過ぎて驚くしかなく…」と言及。「作家として評論家として漫画文化の傍らに常にいらっしゃって、様々なイベント事でお会いしては親しくさせて頂きました。虫プロ時代からの父を知る方がまた一人いなくなってしまい、寂しいばかりです…謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

飯田さんは虫プロ商事「COM」編集者を経て漫画家に。怪奇・伝奇漫画「邪学者姫野命」シリーズなどの作品で知られた。