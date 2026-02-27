ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

スマホの地図アプリを見せて、通行人に道を教わる

私は方向音痴のために、目的地にすんなりと到達できず、人生の貴重な時間を無駄にしてきた。方向音痴を治すために、それに関する書籍を読み、地図をたびたび眺め、空撮の写真まで見てきたが、いまだに治っていない。

待ち合わせをする時は、迷う時間も計算に入れて、目的地に到着するようにしてきた。企業が相手の業界新聞社の記者をクビにならずに長年続けられたのは、この方法をとってきたからである。道に迷わず、早めに着いたら、約束の時間までビルのロビーにいたり、ビルの回りだけをうろついていた。

現在は、スマホの地図アプリで道順が分かり大丈夫だと思ったら大まちがい。自分のスマホの画面の地図を見せて、道行く人に教えてもらっているのが情けない。

2月7日の夜更けに、東京郊外の私の家の周りに5センチほど雪が積もり、過去の数えきれない方向音痴体験の中で、戻るべきか？進むべきか？と迷った雪原での危機を思い出した。



夜に積雪の予報。早く帰ろうと思ったが…

40代の時に父の借金が発覚して、都内の家を売り、東京郊外の家に引っ越した。父は難病で自宅で寝たきり、母は介護に専念し、統合失調症の兄は働けずに家にいた。私は自宅から東京都内の会社に行くのに2時間かかり、もちろん帰るのにも同じ時間がかかった。

引っ越してから5ヵ月後に、朝から雪がちらつき、夜にかけて積雪になるという天気予報が出た。私がいた小さな新聞社の社長が、「東京は雪に弱い。電車が止まるといけないから、早めに帰宅していいよ」と、社員たちに伝えた。

ところが急ぎの仕事が入り、私は残業となり、自宅近くのバスの停留所に着いたのは、午後10時過ぎ。そこから自宅まで15分歩くのだ。バスの停留所から20メートルほど歩くと広い通りにぶつかり、その広い通りを真っすぐ歩き続けてから角を曲がり、さらに歩くと自宅に着く。

私は広い通りまで歩き、あ然とした。上り2車線、下り2車線の道路に、車が走っていない。車道の両側には大人が7人横に並んでも歩ける広さの歩道があるが、人が歩いていない。20センチくらい雪が積もり、歩道と車道の区別がつかず、雪原が広がっていた。

雪国の人が見たら、どうということのない光景だろうが、東京で育った私には驚きだった。

映画『八甲田山』を思い出し…

歩道にそって、高級車や中古車の販売店が建ち並び、外に並ぶ車は雪をかぶり、ガラス張りのオフィスは暗く、人影がない。

静まりかえった雪原を、街灯と雪明りを頼りに歩き始めた。その時、履いていたスノートレーニングシューズ（雪道用の靴）の左足の前の靴底が外れた。ずっと押し入れにしまってあったので経年劣化だ。

左足を上げるたびに靴の本体と靴底が離れて、口を開けて雪を食べるような感じになった。底が全部取れないことを祈りながら、静かに歩いた。

雪がさらに降ってきて、傘が重くなり、はたいていたら、体が冷えてきた。

私は1977年に公開されて大ヒットした映画『八甲田山』（森谷司郎監督、高倉健、北大路欣也など有名俳優が出演）を思い出した。

新田次郎の小説『八甲田山死の彷徨』が原作のこの映画は、明治時代に青森県に駐屯していた旧陸軍が雪中行軍の演習中に遭難するという内容だ。私は、映画の中で緒形拳が演じた伍長が、雪中での体の保温のために古新聞を活用したことを思い出した。

私は、愛用の大きなショルダーバッグの中から、自社の新聞を取り出し、着ているオーバーコートの中に入れ、胸に押し当てた。しかし、タブロイド判8ぺージの新聞では寒さをしのげないことを思い知った。

会社には購読している一流新聞があり、新聞回収の人が来るまで積み重ねてあった。朝刊をくすねてくれば、ページ数も多く、紙も大きく、寒さをしのげたのだ。一流新聞との差を感じて、悲しくなった。



（写真：stock.adobe.com）

戻るべき？進むべき？その時、吹雪の中に…

寒さで立ち止まり腕時計を見ると、15分を過ぎて30分が経っていた。どこの角を曲がってよいのか分からない。自宅に電話をして母か兄に迎えに来てもらいたくても、公衆電話はない。スマホもない時代だ。母も兄も東京都内の育ちなので二重遭難の危険も考えた。

私はドジを踏んで危機になるたびに、その状況の新聞の大見出しを考える癖があり、「残業が災いし、自宅近くで雪中遭難」という文字が、頭の中に浮かんだ。

行き過ぎたのだろうか？戻るべきか？進むべきか？と決断を迫られる状態だった。

その時、吹雪の中に自転車を押しながら歩いて来る人が現れた。その人の姿は、後光がさしている神のように見えた。私は体力を温存するために、その人が近づいてくるのを待った。

後光がさす人は…

後光の人は、「オッサン」と呼びたくなるような中年の男性だった。私は、「すいません。道を教えてください」と声をかけ、自宅の傍にある食品会社の倉庫の名称を言った。

すると男性は、後ろを振り返り、「あそこの自動販売機のところを曲がるとあるよ」と教えてくれた。そして、「これから食品倉庫で夜勤かい。たいへんだなあ」と言った。

私は正直者だから、「食品倉庫の傍の自宅に帰りたいのです」と話した。

男性は大声を出した。「あんた、大丈夫か？自宅が分からないのか？送って行こうか？」

私は、「昨日、越して来たばかりなのです」と、5ヵ月前から住んでいるのに、恥を隠すために、正直者から急に姑息な嘘つきに変身した。

「そうか、越して来たのが昨日なら仕方ない。気をつけて帰りなさいよ」と男性は言い、自転車を押しながら去って行った。

救世主がオッサンの姿で現れたのだと感じた。吹雪の中に消えていく後ろ姿に、「オッサン神、ありがとう！」と、心の中で叫んだ。



（写真：stock.adobe.com）