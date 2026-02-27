瑞々しい肌と、輝くような笑顔が印象的な小林照子さん。90歳になった今も若々しさを維持できているのは、ある習慣を毎日コツコツと積み重ねているからだと言います（構成：内山靖子 撮影：村山玄子）

* * * * * * *

なりたい顔を筋肉に覚えさせて

笑顔は何にも勝る万能薬であり、最強の美容術です。だって、まるで内側から輝いているように表情は美しく、気持ちまでポジティブになりますから。それに、笑顔でいると明るい人が寄ってきますし、仏頂面の人も、こちらの笑顔につられて自然と笑顔に変わる。そんな素敵な相乗効果もありますよね。

ですから私は、意識して口角を上げることを約60年間続けてきました。きっかけは、30代で初めてテレビ番組に出演したことです。録画を見せてもらったところ、そこに映っていたのは、への字口で仏頂面の、まるで怒ったような私の顔。

そのときは、緊張のあまり表情がこわばってしまったのだろうと思ったのですが、当時、私が所属していたコーセーの宣伝部の方から、「いや、いつもと同じ顔ですよ」と言われたことが余計にショックで。

「そうか、私はいつもこんなに怒ったような顔で仕事をしているのか。どうしたらもっと柔らかな顔になれるのだろう」と、落ち込みながら汽車に揺られて帰ってきたことは忘れられません（笑）。

それ以降、常に口角を上げることを意識してきた結果、今では笑顔でいることが一番自然で、心地よいと感じるまでになりました。

そもそも人の肌は、加齢とともに皮膚や筋肉がゆるみ、重力によって下がってしまいます。そのため、何もケアをしないでいると、眉間にシワが寄ったり、ほうれい線が深くなったり、口角が下がってしまったりして、普通にしていても不機嫌な顔に見えてしまうのです。ですから、年齢を重ねれば重ねるほど、表情筋を鍛えていくことが大切になってきます。

表情筋を鍛える方法はさまざまにありますが、私がもっとも重要だと考えているのは、なりたい顔を筋肉に覚えさせることです。たとえば、ほうれい線や下がった口角を改善するには、口の両端にある口角挙筋（きょきん）のの存在を意識しながら上げていきます。

それを続けていると、筋肉はその状態が一番心地よいと感じるようになり、笑顔の状態を定着させることができるのです。ちなみに私は毎日、「挙筋ちゃん、今日もありがとう」と感謝しながら口角を上げています。（笑）

それともうひとつが、老眼によって近くのものが見づらくなり、グッと目元に力を入れることで増えてしまう眉間のシワ。

これらを改善・予防するには、目の周りをぐるりと囲んでいる眼輪筋（がんりんきん）を眉山の外側部分に向かって広げるように、常に意識を向けていきます。すると、いつのまにか眉間のシワがなくなり、若々しい目元になっていくのです。

しなやかな肌が笑顔をつくる

笑顔を定着させるためにもうひとつ欠かせないのが、肌をいい状態に保つこと。なぜならば、表情筋は皮膚の直下に張りついており、肌の状態と連動しているからです。

そのため、いくら口角を上げようと意識しても、肌がカサカサに乾燥してつっぱっていたら表情筋は動きを制限され、笑顔をつくるのもひと苦労。反対に、肌が柔らかくなめらかな状態であれば、表情筋は存分に動くことができ、表情もスムーズにつくれるというわけです。

そこで、60代以上の方にぜひとも目指していただきたいのが《ほがらか肌》。具体的には、「う（うるおい）・な（なめらかさ）・は（ハリ）・だ（弾力）・け（血色）」がある肌のことです。

女性ホルモンに守られている18歳から38歳くらいの間は、特別なお手入れをしなくても、自らの水分と油分による天然の乳化で肌をこの状態に保つことができます。しかし、加齢とともに女性ホルモンの分泌量が減ってくると、肌本来の力だけでは健やかな状態を維持することはできません。

でもだからといって、諦めなくても大丈夫。自分のなかのものが枯渇してきたならば、化粧品を上手に使って補っていけばいいのですから。

肌のお手入れをする際にひとつお伝えしておきたいのは、化粧品を外から与えるだけでなく、肌の内側を動かして毛細血管の働きを活発にしたり、筋肉のコリをほぐしていくことも重要だということ。

スキンケアと同時に指先でマッサージを行うことで血行がよくなって、栄養がすみずみまでいきわたり、肌のツヤやハリ、血色アップへと繋がっていくからです。

では、私が行っているスキンケア方法をご紹介していきましょう。手順はいたってシンプル。丁寧に洗顔をして、毛穴に詰まっている汚れを取り除いてから、うるおいを与えてあげるだけです。

洗顔といっても、水やお湯でバシャバシャと洗うのはＮＧ。大人の女性の場合は、すでに乳化されていて肌になじみやすいクレンジングクリームを顔全体にたっぷりつけ、指の腹で肌をそっと押さえて、肌の内側を動かす意識で、やさしくクルクルと小さな円を描きながら汚れを浮き上がらせるようにマッサージをしていきます。

小鼻の脇や口の周りなど、汚れが溜まりやすい箇所は、念入りに行いましょう。このとき、皮膚が大きく動くほど指や手をゴシゴシと上下させると、シワやくすみの原因になってしまうので要注意ですよ。

次に、洗面器などに熱めのお湯を張り、タオルを2枚浸して絞ったら、そのうちの1枚で、クレンジングクリームで浮き上がらせた汚れをやさしく拭き取ります。その後、もう1枚のホットタオルで顔を覆い、蒸して毛穴を開き、奥のほうに溜まっている汚れを柔らかくして、さらに拭き取りましょう。

そして毛穴がまだ開いているうちに、保湿成分が含まれた化粧品を与えていきます。一般的に、洗顔後、最初につけるのは化粧水だと思っている方が多いようですが、冷たい化粧水をつけると毛穴がキュッと閉じてしまうので私はおすすめしていません。

ベストなのは、肌が本来分泌しているうるおい成分にもっとも近い、水分と油分のバランスがとれた乳液です。

手のひらに乳液をたっぷり出したら、両手をこすりあわせるようにして人肌に温め、指の腹や手のひらを肌に押し当てて、やさしく押し込むように浸透させていきます。顔だけでなく、首筋やデコルテの部分も忘れずに。目の周りや小鼻の周囲といった細かな箇所には、指先でトントンと叩き込んでいきましょう。

よく、おでこ、鼻、頬、あごに直接乳液などを置いて、手のひらで下から上へグイグイと引き上げながらつけている方がいらっしゃいますが、肌や毛穴がゆるんだシニアの肌には、その方法ではきちんと浸透していきません。

最後に、化粧水で肌を引き締めて毛穴を閉じ、クリームを塗ってうるおい成分を閉じ込めて完了です。

後編で、クレンジングクリームを使ったマッサージ方法を紹介していますので、ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。

毎日行うのが面倒でしたら、週に1回でも十分。こうしたお手入れを習慣にすることで、いくつになってもうるおいや弾力のある《ほがらか肌》を保つことはできるのです。

若い人のピンッと張った肌ではなく、しなやかな大人の肌だからこそ出せる豊かな表情があります。その魅力を最大限に発揮するためにも、笑顔と毎日のスキンケアをしっかり心がけていきたいですね。

＜後編につづく＞