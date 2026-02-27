「絶対ヤバい」『探偵！ナイトスクープ』、“攻めすぎ”な依頼に驚きの声「フェイクニュースですか」
バラエティー番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の公式X（旧Twitter）は2月26日に投稿を更新。番組に寄せられた驚きの依頼を公開しました。
【投稿】“おなら”に関する依頼とは？
しかし「最近、彼の様子がおかしい。私が『オナラ出るよ』と伝えると『オナラを嗅ぐのは普通じゃない。オナラなんて嗅ぎたくない！』と拒否」されるようになってしまったようです。
そのため依頼主は「不安」に。「『フラれる』ことも覚悟の上」で、「『臭い』を超えた『痛い』ぐらい最上級のオナラを届けたい」と、今回番組に依頼したそうです。写真には観覧車の中で彼氏におならを放つ依頼主の姿が写っています。
コメントでは、「なぜ、観覧車」「攻めすぎてて今週のナイトスクープ絶対ヤバい回になるわ」「これは大変な調査になりそうですね」「ナイトスクープの真骨頂そのものだね」「ナイトスクープ名物、超特殊AVみたいな回」「これ、フェイクニュースですか」「AVかと思ったらナイトスクープなのかよ..」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】“おなら”に関する依頼とは？
「ナイトスクープの真骨頂そのものだね」「今週のナイトスクープ1本目は…」と書き出し、「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」と依頼内容を明かした同アカウント。付き合って4年目の彼氏がいるという依頼主は、ある日彼氏の前でおならをしてしまったところ、彼氏は大喜びしたそう。それ以来、彼氏に「オナラを嗅いでもらうことに愛を感じるようになった」と。
そのため依頼主は「不安」に。「『フラれる』ことも覚悟の上」で、「『臭い』を超えた『痛い』ぐらい最上級のオナラを届けたい」と、今回番組に依頼したそうです。写真には観覧車の中で彼氏におならを放つ依頼主の姿が写っています。
コメントでは、「なぜ、観覧車」「攻めすぎてて今週のナイトスクープ絶対ヤバい回になるわ」「これは大変な調査になりそうですね」「ナイトスクープの真骨頂そのものだね」「ナイトスクープ名物、超特殊AVみたいな回」「これ、フェイクニュースですか」「AVかと思ったらナイトスクープなのかよ..」など、さまざまな声が上がりました。
「『ち』が『き』になる小学5年生」続けて「今週のナイトスクープ2本目は…」「『ち』が『き』になる小学5年生」と告知した同アカウント。正しく発音しているつもりなのに、違う音で聞こえてしまうという子どもの悩みです。「ファミチキ」としっかり発音し、自分で買えるようにしたいとのこと。こちらの内容も気になりますね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)