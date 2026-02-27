好き・行ってみたい「新宿の観光スポット」ランキング！ 3位「新宿御苑」を抑えた同率1位は？【2026年調査】
美しい景観や豊かな文化に触れる旅は、凝り固まった感性を解きほぐし、明日への活力を与えてくれる大切なエッセンスとなります。定評のある人気エリアの中でも、特に「一度は訪れてみたい」と憧れを集める場所はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「新宿の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
3位：新宿御苑／42票広大な敷地に和洋折衷の庭園が広がる、都会のオアシスです。春の桜、秋の紅葉など四季折々の自然を都心で満喫でき、散策やピクニックを楽しむ人でにぎわいます。近代的なビル群を背景に広がる美しい芝生は、新宿ならではのぜいたくな景観として高く評価されています。
回答者からは「都会の喧騒を忘れて、広い芝生や豊かな緑の中で静かに季節の移ろいを感じられる貴重な場所だからです」（30代男性／東京都）、「広大で整えられた庭園と四季の花や緑を楽しめ、都心とは思えない静けさの中でゆっくり過ごせるから」（50代男性／青森県）、「高層ビル群に囲まれているにもかかわらず、一歩足を踏み入れると広大な緑が広がっているギャップが大好きです。日本庭園やイギリス形式庭園など、異なる様式の庭を一気に楽しめるのも贅沢です。都会の喧騒を忘れてゆっくりと読書をしたり散策したりするのに、これ以上の場所はないと感じます」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
同率1位：東京都庁／53票新宿の摩天楼を象徴するスポットです。地上202mの高さから東京を一望できる展望室が無料で開放されており、富士山や東京スカイツリーを見渡せるぜいたくな景色が人気。夜には宝石をちりばめたような夜景も楽しめ、国内外の観光客から高い支持を集めています。
回答者からは「東京都庁の入り、東京を一望したいから。また、都庁の食堂にも行ってみたいから」（50代男性／茨城県）、「無料で展望室に入れて、新宿の高層ビル群や天気が良ければ富士山まで見渡せるから。昼と夜でまったく違う景色を楽しめるのも魅力」（20代男性／福井県）、「無料で東京を一望できて夜景も楽しめるからです」（40代女性／富山県）といった声が集まりました。
同率1位：ルミネtheよしもと／53票新宿駅直結のビル内にあり、毎日豪華なメンバーによるお笑いライブが開催されています。テレビでおなじみの人気芸人の漫才やコント、吉本新喜劇をライブで体験できる、新宿ならではのエンタメ拠点。天候を気にせず、必ず笑える満足感が得られるスポットとして票を集めました。
回答者からは「間近でお笑いライブをみたいから」（30代女性／宮城県）、「私がルミネtheよしもとに行きたい理由は、もともとお笑いが大好きで、テレビや動画で見てきた芸人さんのネタを生で体感したいと思っているからです。画面越しでも十分に面白いお笑いですが、会場の空気感や観客の笑い声、芸人さんとの一体感は、生でしか味わえない特別な魅力だと感じています。日常生活の中で、つい疲れやストレスをためてしまうこともありますが、思いきり笑う時間は気持ちをリセットする大切な時間でもあります。ルミネtheよしもとでは、実力派から人気芸人まで幅広いネタが楽しめるため、純粋に『笑うこと』を目的にした贅沢な時間を過ごせそうです。大好きなお笑いを全身で楽しみ、心から笑える思い出を作りたいと思い、ぜひ行きたいと感じています」（30代女性／岐阜県）、「気軽に吉本の漫才を楽しめて、帰りに食事をするのも便利だから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)