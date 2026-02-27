周囲の目には＜いい夫婦＞結婚10年目の五代夫婦。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」と告げられて…

結婚10年目。共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映る二人だけれど、春のある夜、紗綾は「好きな人がいる」と敦史に告げ――。

* * * * * * *

春の終わりに

【１】

【２】

もの寂しさを覚える春の終わり。

穏やかな季節のはずなのに、どこか胸がざわつく。

それでも自分には家族がいて、帰る家もある。

そんな日常が、きっと幸せと感じていたある日。

いつも通りに開けたドアの向こうに、「春の嵐」が待っているとはーー。

当たり前の日常

【３】

【４】

「ただいま」「おかえり」

ビールを手に一息つく敦史。

仕事の疲れを家庭で癒やす、そんな当たり前の時間。

しかしその安堵は次の瞬間――。

あっくん聞いてほしい

【５】

【６】

「私、好きな人がいるんだ」

唐突な紗綾の告白に、敦史の時間が止まる。

そして都会の杜の物語が、今幕を開けるーー。

※本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。