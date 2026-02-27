周囲の目には＜いい夫婦＞結婚10年目の五代夫婦。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」と告げられて…
結婚10年目。共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映る二人だけれど、春のある夜、紗綾は「好きな人がいる」と敦史に告げ――。
* * * * * * *
春の終わりに
【１】
【２】
もの寂しさを覚える春の終わり。
穏やかな季節のはずなのに、どこか胸がざわつく。
それでも自分には家族がいて、帰る家もある。
そんな日常が、きっと幸せと感じていたある日。
いつも通りに開けたドアの向こうに、「春の嵐」が待っているとはーー。
当たり前の日常
【３】
【４】
「ただいま」「おかえり」
ビールを手に一息つく敦史。
仕事の疲れを家庭で癒やす、そんな当たり前の時間。
しかしその安堵は次の瞬間――。
あっくん聞いてほしい
【５】
【６】
「私、好きな人がいるんだ」
唐突な紗綾の告白に、敦史の時間が止まる。
そして都会の杜の物語が、今幕を開けるーー。
※本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。