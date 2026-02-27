「美人すぎて画面壊れます」小芝風花、プライベート旅行での浴衣姿にファン歓喜！ 「色っぽいです」
俳優の小芝風花さんは2月26日、自身のInstagramを更新。プライベート旅行の様子を公開し、反響が寄せられました。
【写真】小芝風花の色っぽい浴衣姿
コメントでは「浴衣が可愛いすぎるのと、笑顔が素敵すぎる！！」「休日楽しんでいるみたいでうれしいです」「2枚目の横顔がお綺麗すぎます」「風花ちゃんの浴衣姿 素敵 色っぽいです」「おふたりとも美人すぎて画面壊れます」「47都道府県制覇の旅順調に進んでますね!」「愛ちゃんと温泉旅行で最高のリフレッシュになりましたね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】小芝風花の色っぽい浴衣姿
「休日楽しんでいるみたいでうれしいです」小芝さんは「森高の愛さんと のんびり島根旅行」と温泉マークの絵文字付きでつづり、4枚の写真を投稿。俳優の森高愛さんと旅行に行ったときの様子です。2人は浴衣を着用しており、特に2枚目の小芝さんのソロショットはほっそりとした首が見えており、とても色っぽいです。満面の笑みを浮かべている写真が多く、楽しい旅行になったようですね。
「お二人とも可愛すぎです」同日、森高さんも「ふうかと旅行」とつづり、温泉旅行の様子を動画で公開。ファンからは「お二人とも可愛すぎです」「幸せで楽しそうなお二人の表情を見れて嬉しいです」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)