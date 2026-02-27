あのちゃん、リカちゃんのおともだちに！ 本人がデザインに携わったドールセット登場
歌手でタレントのあのをモデルにした“リカちゃんのおともだち”ドールと、あのが好きな「歯」をテーマにしたはいしゃさんのプレイセットが、4月18日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売される。
【写真】目が水色！ アップで見る、あのちゃんがデザインしたドール
■イヤリングなどが「歯」に！
今回発売される「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」は、あの自身がデザインに携わり、ルーズソックスや“水色”など、あのの“好き”をたっぷりと詰め込んだプレイセット。
顔はあのの表情の特徴に、お人形らしいかわいらしさを添え、瞳の色はあのの好きな水色となっている。ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブで、白衣を羽織ったワンピーススタイルにルーズソックスを着用。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて“かわいさ”をプラスしているのもポイントだ。
あのはこだわったポイントとして「黒髪ボブのリカちゃんのおともだちというのがこれまでいなかったと思うので、そこは新しいかなと思います。歯医者さんということで、大好きな歯の要素を洋服やアクセサリーにたくさん取り入れられたのも嬉しかったです」とコメント。
今回のスペシャルなコラボレーションは、あのがお洋服が大好きで、「洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした」と、本人が語るように幼い頃からリカちゃんに憧れていたことをきっかけに、あののソロ音楽活動5年目の記念として実現。
「あのちゃん」は、自分の気持ちを大切に“好きを貫いている”リカちゃんのおともだちとして登場するが、あのは「まさかリカちゃんの世界に入っておともだちになれると思っていなかったので、すごく嬉しいです」と喜びをあらわにしている。
商品発売を記念し、あの本人がナレーションに登場する「推しごとフレンズ」シリーズのCM、「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもたちのお悩み相談をする動画、あの本人が「あのちゃん」として声優出演するおはなし動画をリカちゃん公式YouTubeチャンネルで、2月27日（金）から公開。テレビCMは3月1日（日）から全国で順次放映予定だ。
「推しごとフレンズ」は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットで、店員さんやお客さんになりきって楽しめるシリーズ。「はいしゃのあのちゃん」含め全3種で、「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」も同時発売となる。
