ミッフィー新作くじがファミマに登場！ “お花柄のお洋服”を着たぬいぐるみやトートバッグなど展開
ミッフィーを題材にした「タイトーくじ ミッフィー Pastel Flower Collection」が、2月28日（土）から、全国の「ファミリーマート」店舗ほか、ホビーショップ、書店などで発売される。
【写真】トートバッグはレッドとブルーを用意！ 「ミッフィーくじ」第8弾景品一覧
■春らしさ全開
今回登場するのは、パステルカラーとお花をテーマに、春のお出かけが楽しくなるアイテムをそろえた、全6等級＋ラストハッピー賞からなる「ミッフィーくじ」第8弾。
オリジナル衣装“お花柄のお洋服”を着用したミッフィーの約48cmの大きなぬいぐるみをはじめ、ミッフィーとお花をエンボス加工で表現したトートバッグや、小物入れにも便利なポケットティッシュケース付きポーチなど、春のおでかけにぴったりなラインナップがそろう。
また、ボールチェーンと安全ピン付きで自由に取り外しできる「マスコットバッジ お花柄のお洋服」や、ジャガード織りでふわふわな手触りに仕上げた「ハンドタオル」、全5色展開の「ワッペンキーホルダー」も用意。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストハッピー賞として、A賞と色違いの「特大サイズぬいぐるみ お花柄のお洋服 ブルー」を採用。実用性とかわいらしさを兼ね備えた、春らしいアイテムが集まった。
