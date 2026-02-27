きょうは曇り空が続き、夜は雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】週末は各地で4月並みの陽気に きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜で18℃ 夜は雨の降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/27 昼）

正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない空模様となっています。気温は14.8℃で、この時期としては高い気温が続いています。

きょうは午後も曇り空が続くでしょう。夜は三重県を中心に雨雲が広がり、愛知県や岐阜県でも雨の降る所がありそうです。空模様の変化にご注意ください。



最高気温は名古屋や岐阜で18℃、豊橋や高山、尾鷲で17℃、津で15℃の予想です。日差しは届かなくても、季節先取りの暖かさになる所が多いでしょう。

週末は各地で4月並みの陽気に

【週間予報】

あす土曜日は次第に晴れ間が広がるでしょう。風が強まるものの、各地で4月並みの陽気になる見込みです。あさって日曜日も、お出かけ日和になるでしょう。その後、来週火曜日は広く雨や雪が降る予想です。



この先は晴れる日を中心に花粉が多く飛ぶでしょう。マスクやメガネなどを使って、花粉対策をしてお出かけください。