プロスケーターの安藤美姫が２７日、Ｘを更新。「実はお花が好き」だという安藤が、ミラノ・コルティナ五輪で活躍したフィギュアスケート選手へ、安藤のイメージで花と花言葉を寄せた。

安藤は「実は安藤お花が好きで花言葉に載せて選手のイメージを伝える事があるのですが、今回もたくさんの感動とメモリーをくださったスケーターへの勝手な！！！安藤のイメージを作りました。花言葉はもちろん花によっていろんな花言葉があるのでそこは多めに見ていただけると幸いです」とし、出場スケーターのイメージに重なる花と花言葉を紹介していった。

五輪で見事金メダルを獲得したりくりゅうペアについては「選んだ花はトルコキキョウ」「花言葉は“よき語らい”“深い思いやり”」と投稿。「このオリンピックを通じてお２人の言葉や氷の上での姿を見てお互いを思う気持ちや信頼関係、言葉には表わせられない“愛”を感じました。そしてよく話し合い思いやる事で強くなられた結果が日本人初のペアスケートでの世界の頂点、力強く壮大な演技に繋がったのかなと思います。特に三浦選手の優しく包み込む姿が優しいトルコキキョウのようで美しかった」と記した。

他にも中井亜美は「ポーチュラカ」「花言葉はいつも元気」、坂本花織は「ダリア」「花言葉は優美 希望 感謝」など、出場全選手の花と花言葉、それを選んだ理由がしっかりと書かれている。

ファンからは「とてもステキな表現ですね」「花言葉で選手を表現する発想がとてもすてきで感動しました」などの声が寄せられていた。